FLIR: câmaras térmicas podem mostrar diferenças entre carros elétricos e a combustão

A tecnologia de imagem térmica está a ganhar cada vez mais espaço na indústria automóvel. A norte-americana FLIR mostra como as suas soluções estão a ser usadas para melhorar a segurança, eficiência e desempenho dos veículos do futuro.

Segundo a empresa, o setor automóvel é um dos que mais investe em investigação e desenvolvimento (I&D), recorrendo a câmaras térmicas de alta resolução para acelerar testes, validar projetos e identificar falhas antes da produção em massa.

As soluções da FLIR permitem, por exemplo:

Testar sistemas de airbags;

Validar a eficiência de sistemas de aquecimento e arrefecimento;

Analisar desgaste de pneus através do impacto térmico;

Detetar pontos de falha sem necessidade de desmontar componentes;

Monitorizar placas eletrónicas automóveis em tempo real.

A marca destaca ainda que as câmaras térmicas conseguem medir milhares de pontos de temperatura em simultâneo, oferecendo uma visão muito mais completa do comportamento térmico dos sistemas automóveis (sejam eles elétricos ou a combustão).

Tecnologia térmica para carros autónomos

A FLIR também aposta forte nos sistemas de assistência à condução (ADAS) e nos veículos autónomos. O kit de desenvolvimento automóvel FLIR ADK foi criado para ajudar fabricantes e programadores a desenvolver sistemas capazes de identificar peões, veículos e obstáculos mesmo em condições de pouca luz, nevoeiro ou chuva intensa.

A empresa refere que os sensores térmicos conseguem “ver” através do calor emitido pelos objetos, funcionando independentemente da iluminação ambiente, algo particularmente importante para condução noturna e sistemas automáticos de travagem de emergência.

Além disso, a FLIR disponibiliza conjuntos de dados gratuitos para treino de algoritmos de inteligência artificial usados em sistemas ADAS e condução autónoma.

Com o crescimento da eletrificação automóvel e da condução autónoma, a imagem térmica deverá tornar-se uma ferramenta cada vez mais importante para fabricantes e centros de investigação.

A comparação entre carros elétricos e a combustão vai muito além do tipo de energia utilizada. Com a ajuda da tecnologia da FLIR, é possível “ver” o comportamento interno dos veículos e otimizar desde o desempenho até à segurança.