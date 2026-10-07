Finalmente os carros da Tesla já podem fornecer energia à sua casa

A Tesla acaba de dar uma nova utilidade às enormes baterias dos seus carros elétricos. Com o Powershare Home Backup, os Model 3 e Model Y podem agora fornecer eletricidade a uma casa durante uma falha da rede. Há, contudo, alguns requisitos importantes.

Model 3 e Model Y passam a alimentar a casa

A Tesla alargou o Powershare Home Backup ao Model 3 e Model Y, uma funcionalidade de carregamento bidirecional que até agora estava essencialmente associada à Cybertruck.

O princípio é relativamente simples. Normalmente, a energia circula da casa para o automóvel para carregar a bateria. Com o Powershare, esse fluxo pode ser invertido e o automóvel passa a fornecer eletricidade à habitação.

Estamos perante aquilo que normalmente se designa por V2H, Vehicle-to-Home.

Quando existe uma falha na rede elétrica, o carro pode assumir o papel de uma enorme bateria doméstica, mantendo equipamentos e circuitos da habitação em funcionamento.

Bateria do Tesla pode alimentar a casa durante mais de dois dias

A capacidade das baterias dos automóveis elétricos torna esta possibilidade particularmente interessante.

Segundo a Tesla, os Model 3 Standard e Model Y Standard podem fornecer energia de emergência durante até cerca de dois dias. Nas versões Premium e Performance, a empresa aponta para mais de dois dias.

A Cybertruck, que possui uma bateria substancialmente maior, pode ultrapassar os três dias.

Naturalmente, estes valores dependem do consumo da habitação. Uma casa com elevados consumos, aquecimento elétrico ou vários equipamentos ligados irá esgotar a bateria mais rapidamente.

Ainda assim, uma bateria de um automóvel elétrico pode armazenar várias vezes a energia disponível numa bateria residencial convencional.

Powershare Home Backup is now available for new Model 3 & Model Y with Powerwall 3



Extend your home backup by over 2 days with your vehicle pic.twitter.com/a0codvZ2yH — Tesla Energy (@teslaenergy) October 6, 2026

Powerwall continua a ser necessária

Há, contudo, uma condição importante. Não basta ligar um Model 3 ou Model Y à tomada para alimentar a casa.

Nesta primeira implementação, a Tesla exige uma instalação compatível que inclua uma Powerwall e um Universal Wall Connector ou Wall Connector 3.

A Powerwall e o carregador têm também de estar associados à mesma instalação Tesla e corretamente configurados.

Isto significa que o automóvel funciona essencialmente como uma enorme extensão da capacidade energética disponível na Powerwall.

A combinação torna-se ainda mais interessante numa casa equipada com painéis solares. Durante uma falha da rede, a produção fotovoltaica pode continuar a contribuir para alimentar a habitação e gerir a energia disponível no ecossistema Tesla.

Nem todos os Model 3 e Model Y são compatíveis

Existe outra limitação importante. A Tesla garante atualmente suporte para Powershare nos Model 3 e Model Y encomendados nos Estados Unidos e Porto Rico a partir de 1 de outubro de 2026.

Alguns veículos produzidos anteriormente também poderão possuir o hardware necessário, mas a compatibilidade não é universal.

O proprietário pode verificar diretamente no automóvel através de:

Software → Informações adicionais do veículo → Powershare Support

Será igualmente necessário ter uma versão de software compatível no automóvel e uma versão recente da aplicação Tesla.

Falha a eletricidade e o Tesla entra em ação

Depois de configurado, o funcionamento pode ser praticamente automático. Quando ocorre uma falha da rede elétrica, o sistema deteta a interrupção e o Model 3 ou Model Y pode começar a fornecer energia à habitação, desde que esteja ligado ao carregador e tenha bateria suficiente.

O proprietário pode definir um limite mínimo para impedir que a bateria seja demasiado descarregada. Desta forma, continua a existir energia suficiente para utilizar o automóvel caso seja necessário sair de casa.

Através da aplicação Tesla é ainda possível acompanhar o fluxo de energia entre a casa, Powerwall e automóvel.

Um carro elétrico deixa de ser apenas um meio de transporte

Esta funcionalidade mostra uma das vantagens menos exploradas dos automóveis elétricos.

Um veículo passa grande parte da sua vida estacionado e possui uma bateria com dezenas de kWh de capacidade. Permitir que essa energia seja utilizada pela habitação transforma o automóvel numa gigantesca bateria doméstica sobre rodas.

A Tesla aproxima assim ainda mais três componentes do seu ecossistema: automóvel elétrico, Powerwall e energia solar.

Para já, existe uma limitação importante para Portugal e para o restante mercado europeu. A nova compatibilidade do Powershare para Model 3 e Model Y foi anunciada para os Estados Unidos e Porto Rico e ainda não existe confirmação da Tesla relativamente à sua chegada ao nosso mercado.

Mas a direção está traçada: no futuro, quando faltar eletricidade em casa, uma das maiores reservas de energia poderá já estar estacionada na garagem.