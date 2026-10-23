Fim dos motores a combustão? Tesla Model Y esmaga concorrência e conquista a Europa

Os números de vendas de automóveis na Europa voltaram a baralhar as contas. Em setembro, o Tesla Model Y não só recuperou o fôlego comercial como saltou para o lugar mais alto do pódio. O SUV elétrico superou propostas mais acessíveis e modelos de combustão interna consagrados, confirmando que a procura por veículos elétricos continua a responder em força.

Para completar o cenário, a Tesla garantiu uma dobradinha de peso no mesmo período. Enquanto o Model Y liderou as preferências absolutas, o Model 3 fixou-se logo atrás, ocupando a segunda posição da tabela geral de matrículas. Esta dinâmica de final de trimestre, habitual nas entregas da construtora, retirou margem a modelos utilitários e citadinos que habitualmente dominavam os volumes mensais.

Dacia Sandero e Volkswagen Golf perdem fôlego nas vendas

O resultado de setembro colocou em causa a hegemonia prolongada do Dacia Sandero, que vinha a segurar a liderança europeia com base no preço competitivo. O utilitário da marca do grupo Renault perdeu tração e caiu face a meses anteriores, vendo o Model Y acelerar no acumulado anual e distanciar-se no topo das preferências.

Entre os fabricantes tradicionais, o Volkswagen Golf conseguiu manter-se no lote dos mais procurados, garantindo o terceiro lugar da tabela geral com uma ligeira recuperação nas encomendas. Ainda assim, a pressão exercida pelos modelos a bateria obrigou a marcas alemãs e francesas a rever campanhas comerciais, numa altura em que o segmento dos SUV compactos sofre uma renovação acelerada.

Chineses aceleram e deixam fabricantes europeus sob pressão

Se o domínio da Tesla dita o ritmo nos elétricos puros, a ascensão dos fabricantes chineses continua a transformar o mercado. Grupos como a BYD e marcas em expansão como a Jaecoo registaram subidas expressivas de vendas, aproximando-se dos lugares cimeiros em vários países da União Europeia com propostas híbridas plug-in e 100% elétricas.

Este avanço agressivo nas frotas e nos clientes particulares intensificou o atrito com as marcas históricas, que enfrentam quebras em referências como o Renault Clio e o Volkswagen T-Roc. Com margens mais apertadas e regras de emissões cada vez mais duras, as marcas europeias têm agora o desafio de conter este avanço comercial.

A reta final do ano promete uma disputa ainda mais acesa entre a eletrificação em larga escala e os modelos económicos a gasolina. Resta saber se o ritmo de entregas da Tesla e a investida chinesa vão manter a dianteira até ao balanço definitivo de dezembro.