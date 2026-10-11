Fim dos carros baratos? Europa e China selam acordo para cortar híbridos para metade

A Europa e a China chegaram a um entendimento sobre o comércio de carros após dois dias de reuniões em Pequim. A meta anunciada é reduzir para mais de metade a entrada de carros híbridos vindos do território chinês ao longo dos próximos quatro anos. O anúncio tenta travar uma rota de entrada que estava a deixar os construtores atentos.

Travão de Bruxelas à vaga de híbridos da China

A origem deste braço de ferro não é de agora. Quando Bruxelas decidiu aplicar tarifas aduaneiras pesadas aos elétricos a bateria em 2024, deixou intencionalmente de fora os híbridos convencionais e as versões plug-in. As marcas chinesas perceberam a oportunidade no mesmo instante e viraram agulhas para este segmento, fintando os impostos com propostas bem equipadas e preços que ninguém na Europa conseguia igualar.

Explosão das matrículas que assustou a Europa

A mudança no mercado aconteceu num piscar de olhos. Em 2023, quase 70% dos carros que a Europa importava da China eram elétricos puros, enquanto os híbridos mal chegavam a 7%. Pouco tempo depois, o cenário inverteu-se por completo. A procura por 100% elétricos caiu a pique nas importações e os híbridos dispararam para quase 40% do volume total que chega por via marítima.

Os números mostram bem o ritmo da invasão nos concessionários. As importações mensais de híbridos chineses passaram de 3.800 unidades no final de 2024 para mais de 50.000 viaturas registadas em meados de 2026. Perante o fluxo descontrolado, a Europa viu-se obrigada a voltar à mesa de conversações antes que o mercado ficasse desequilibrado.

Dúvidas na alfândega e a fatura para quem compra

O grande ponto de interrogação está na forma como este corte vai ser aplicado. O comunicado conjunto fala em respeitar escrupulosamente as regras da OMC, mas a China sempre recusou impor quotas voluntárias às suas fábricas. Falta agora perceber se o mecanismo vai penalizar marcas como a BYD da mesma forma que os recém-chegados, ou se tudo passará por tabelas de preços mínimos à entrada dos portos.

Para quem procura carro novo, o pacto traz nuvens negras. Menos viaturas a chegar aos cais de embarque significa menor concorrência no segmento médio, empurrando os preços para cima nos próximos meses. Os condutores que esperavam apanhar modelos familiares plug-in a valores acessíveis arriscam-se a ver essa margem desaparecer.

A questão dos automóveis é apenas a ponta do icebergue num pacote negocial que fechou 16 pontos de consenso entre a Europa e a China. O entendimento inclui desde a proteção de propriedade intelectual até garantias chinesas para manter canais rápidos no fornecimento de terras raras e ímanes para fábricas europeias. O verdadeiro teste a este travão alfandegário acontece já no início de 2027, numa nova ronda para avaliar se as quotas estão a ser cumpridas.