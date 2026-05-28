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Ferrari Testarossa: o superdesportivo que também gerou polémica e conquistou o mundo

· Motores/Energia 1 Comentário

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Autor: Vítor M.

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  1. Joca says:
    28 de Maio de 2026 às 13:45

    Na minha opinião, o Luce não é exatamente o mesmo fenómeno crítico que o Testarossa. O Testarossa foi uma polémica sobretudo de linguagem visual; o Luce é uma polémica de identidade de marca, tecnologia, tipologia de carro e futuro da Ferrari.
    O Testarossa Era um superdesportivo de dois lugares, motor central-traseiro, 12 cilindros, baixo, largo, dramático, pensado para performance e desejo. Mesmo sendo visualmente ousado, continuava dentro do imaginário Ferrari, velocidade, motor, ruído e teatralidade. Aliás, apesar das críticas ao design, tornou-se rapidamente “o carro a ter” e foi um dos Ferrari V12 mais vendidosaté hoje..
    O Luce rompe em muito mais frentes. É o primeiro Ferrari totalmente elétrico, tem quatro portas, cinco lugares, uma arquitetura de EV, uma linguagem muito mais minimalista.
    Resumindo;
    A diferença principal é esta: o Testarossa continuava a ser profundamente Ferrari, ao Luce não é apenas: “não gosto da frente” ou “as linhas são estranhas”. É mais profunda, “isto ainda é um Ferrari?”

    Responder

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