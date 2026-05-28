Ferrari Luce já soma encomendas apesar das críticas ao design

Normalmente o adágio popular é certeiro: os cães ladram e a caravana passa. Esta é a sensação que invade os responsáveis da marca depois de verem a polémica em volta do primeiro carro totalmente elétrico da Ferrari. Sim, divide opiniões, mas isso não está a afastar os compradores. Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, revelou que o novo Ferrari Luce já está a "acumular encomendas".

Segundo informações avançadas pela Bloomberg, o livro de encomendas do Luce já se estende até ao final de 2027. O modelo, avaliado em cerca de 640 mil dólares, deverá começar a ser entregue aos primeiros clientes em outubro de 2026.

As críticas não travaram os clientes

O anúncio surge poucos dias após a apresentação oficial do Luce, em Roma, evento que provocou uma queda de cerca de 6% nas ações da Ferrari. A reação online ao design do modelo foi particularmente intensa, com muitos utilizadores a compararem o veículo a carros comuns ou até a pequenos eletrodomésticos.

Até Luca di Montezemolo, antigo presidente da Ferrari, criticou o visual do carro, afirmando à imprensa italiana que a marca devia "pelo menos retirar o cavalo rampante".

Também Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano, classificou o modelo como “escandalosamente caro”. Apesar disso, Benedetto Vigna confirmou que o interesse comercial é forte, tanto por parte de clientes habituais da Ferrari como de novos compradores.

Um elétrico com números impressionantes

O Ferrari Luce é um modelo de cinco lugares e quatro portas, equipado com quatro motores elétricos que debitam um total de 1.050 cavalos. A autonomia anunciada é de 530 quilómetros em ciclo WLTP, suportada por uma arquitetura elétrica de 800V.

Além das prestações, a Ferrari apostou fortemente na tecnologia. O Luce inclui:

Vetorização de binário independente em cada roda

Suspensão ativa sem barras estabilizadoras

Direção às quatro rodas

Centro de gravidade 95 mm mais baixo do que o Purosangue

Segundo Vigna, o desenvolvimento do Luce demorou cinco anos e representa uma nova fase tecnológica para a marca italiana.

Ferrari mantém aposta na eletrificação

A boa receção comercial poderá dar margem adicional à estratégia de eletrificação da Ferrari, numa altura em que outras marcas de luxo, como a Porsche e a Lamborghini, têm abrandado alguns dos seus planos para veículos elétricos.

Embora a polémica em torno do design tenha dominado a internet, os dados agora revelados mostram que os compradores parecem menos preocupados do que os comentários nas redes sociais.

A situação faz lembrar o lançamento do Ford Mustang Mach-E em 2019. Na altura, o SUV elétrico da Ford também recebeu fortes críticas dos fãs mais tradicionais da marca, mas acabou por superar em vendas o Mustang a gasolina.

No caso da Ferrari, tudo indica que o Luce poderá seguir um caminho semelhante, isto é, muito contestado online, mas comercialmente bem-sucedido.