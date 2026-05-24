Ferrari 458 impressionante exibe a icónica pintura Martini Racing

Há Ferraris que envelhecem bem e há Ferraris que se transformam em verdadeiras peças de culto. O 458 já pertence a essa categoria, sendo frequentemente apontado como um dos últimos grandes superdesportivos da marca italiana com motor V8 atmosférico. Mas, quando se junta a elegância intemporal do modelo a uma decoração histórica Martini Racing, o resultado passa a ser uma declaração de estilo sobre rodas.

Uma das personalizações mais marcantes do Ferrari 458

Na maioria das vezes, tudo gira em torno do universo das preparações automóveis, embora também já tenhamos falado deste modelo por outras razões. Ainda assim, o exemplar mostrado acima enquadra-se claramente na primeira categoria e será provavelmente uma das interpretações mais impressionantes que já vi deste modelo.

Afinal, o que há para não gostar num superdesportivo italiano que junta uma pintura icónica com um kit widebody e vários outros elementos exclusivos?

Pintura Martini Racing e presença impossível de ignorar

A decoração Martini Racing é aquilo que imediatamente o destaca. Pode colocá-lo no meio de um mar de modelos exóticos, sejam clássicos ou modernos, e os entusiastas vão identificá-lo à distância.

Além das cores vermelho, branco e azul, o carro apresenta vários autocolantes exteriores e está mais próximo do solo graças à suspensão pneumática ajustável. Equipa ainda jantes maiores com abas largas e acabamento prateado, montadas com pneus Advan (Yokohama).

Liberty Walk transformou o Ferrari 458 Spider

O fundador da Liberty Walk partilhou recentemente estas imagens nas suas redes sociais, descrevendo o modelo como o LB-Silhouette Works Ferrari GT Open.

Este Ferrari 458 Spider recebeu um kit widebody do conhecido preparador japonês, que inclui cavas das rodas alargadas, novas embaladeiras laterais mais pronunciadas, um capô redesenhado na dianteira, um novo splitter, um difusor traseiro extremamente volumoso e uma enorme asa traseira decorada com mais grafismos.

Interior personalizado, mas mecânica aparentemente original

Este superdesportivo descapotável, com motor central traseiro e tração traseira, apresenta um interior em pele vermelha e branca, algo visível ao ampliar algumas das imagens.

O habitáculo parece também ter recebido algumas alterações, embora, caso isso tenha acontecido, não pareça ter sido trabalho da Liberty Walk. O preparador não costuma alterar os interiores nem mexer nos componentes mecânicos dos seus projetos.

O V8 atmosférico continua a ser a estrela

Por isso, podemos assumir que este Ferrari 458 Spider continua equipado com o motor V8 atmosférico de 4,5 litros montado atrás dos bancos.

Este bloco debita 562 cavalos de potência, equivalentes a 419 kW e 570 cv métricos, além de 540 Nm de binário.

Em velocidade máxima, consegue atingir os 325 km/h e, sem qualquer intervenção adicional, o modelo original acelerava dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Recorde-se que a Ferrari produziu o 458 entre 2009 e 2015, substituindo-o depois pelo 488 equipado com motor turbo. Mais tarde, o 488 deu lugar ao F8, que acabaria por ser sucedido pelo eletrificado 296.