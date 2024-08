Fabricante chinesa Dongfeng perto de construir uma fábrica de carros em Itália

As fabricantes chinesas querem expandir-se para a Europa e, embora não tenhamos ouvido falar muito da Dongfeng, as conversações com Itália, para a construção de uma fábrica no país, parecem estar numa fase avançada.

Conforme vimos aqui, em abril, a chinesa Dongfeng anunciou estar a estudar a possibilidade de produzir 100.000 automóveis híbridos por ano em Itália, num passo que trará para a Europa mais um nome chinês dedicado aos automóveis.

Agora, segundo fontes italianas próximas do assunto, as conversações entre o Governo italiano e o grupo chinês Dongfeng Motor Group sobre a construção de uma fábrica de automóveis em Itália estão numa fase avançada.

As negociações fazem parte dos esforços para atrair outra grande fabricante de automóveis para o país, juntando-a à Stellantis, cujas marcas incluem as italianas Fiat e Alfa Romeo.

Segundo informação partilhada pelas fontes, e citada pelo Automotive News Europe, o Governo de Itália poderia associar-se à Dongfeng com uma participação minoritária, num investimento que visa criar um centro para toda a Europa.

Além disso, o potencial acordo poderia envolver outros investidores-chave, incluindo empresas italianas do setor dos componentes.

Em conversações com outros nomes chineses para potenciais investimentos no país, como a Chery Auto, o governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, planeia aumentar a produção nacional de automóveis para 1,3 milhões de veículos por ano, contra menos de 800.000 em 2023.

De facto, o Governo de Itália tem estado em conversações com a Stellantis sobre o possível aumento da produção anual italiana do grupo para um milhão de unidades até ao final da década.