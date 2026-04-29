Fã construiu um Renault 5 Turbo 3E em Lego, e carro pode chegar às lojas!

Um fã britânico construiu um modelo em Lego do Renault 5 Turbo 3E, o "mini-supercarro" elétrico de 555 cv, limitado a 1980 unidades, com cerca de 1200 peças e 100 horas de trabalho. A marca francesa já está do lado do projeto a apoiar a sua chegada às lojas.

Criado pelo designer britânico de Lego, Dave Collins, conhecido como @devonbricks no Instagram, o modelo dá vida ao carro de estrada mais extremo da Renault, mas em miniatura.

O Renault 5 Turbo 3E, um "mini-supercarro" totalmente elétrico de 555 cv de produção limitada a 1980 unidades, já é uma das expressões mais ousadas da gama moderna da marca. Agora, a Renault quer ver essa mesma energia traduzida em Lego.

Nas palavras da própria Renault, "o modelo de Collins capta, com detalhes impressionantes, a postura musculada, as proporções agressivas e a silhueta inconfundível que definem o R5T3E".

Construída com cerca de 1200 peças, a sua criação é o resultado de cerca de cem horas de trabalho.

Renault 5 Turbo 3E em Lego precisa de ajuda para chegar às lojas

Agora submetida à plataforma Lego Ideas, precisa de 10.000 apoiantes para avançar para a fase seguinte, onde poderá ser selecionada para produção, como um conjunto oficial da Lego.

Se a Lego o considerasse, isso seria um grande impulso… e quem sabe onde poderá chegar. Se eles realmente fizessem um conjunto, acho que seria ótimo para a Lego, para a Renault e para mim. O automóvel é icónico para as pessoas que cresceram nos anos 80, e o visual e a potência do R5 elétrico atraem, atualmente, todas as idades, por isso acredito sinceramente que seria um sucesso.

Disse Dave Collins, engenheiro de Newton Abbot, em Devon, para quem a possibilidade de dar o próximo passo seria um sonho tornado realidade.

A Renault está a exortar os fãs da marca, do Renault 5 original, do novo Renault 5 e da própria Lego, a apoiarem o projeto e a ajudarem a torná-lo realidade.

Renault apela à nostalgia dos fãs

No seu cerne está uma mistura de nostalgia e reinvenção que define a história do Renault 5.

Afinal, os modelos Turbo originais da década de 1980 deixaram uma impressão duradoura, com o seu visual e atitude arrojados, enquanto o Renault 5 Turbo 3E totalmente elétrico reimagina essa energia para uma nova geração.

Com apenas 1980 exemplares do verdadeiro Renault 5 Turbo 3E, no valor de 160.000 euros, a versão Lego oferece a oportunidade de mais pessoas adquirirem um pedaço desta história.

Algumas das primeiras reportagens já feitas foram incríveis, e nem acredito que tenho jornalistas de todo o mundo a seguir-me no Instagram. A minha mulher e a minha filha estão incrivelmente orgulhosas de mim – acho que este é o resultado de seis anos e muitas centenas de horas de trabalho árduo a aperfeiçoar os meus projetos de Lego.

Contou Collins, dizendo que "tinha Lego e Technic quando era criança" e, como engenheiro, tem "uma necessidade inerente de projetar. Nas suas palavras, adora "acertar nos detalhes".

Os carros angulares são mais fáceis de construir em Lego, por isso o R5 foi uma escolha natural. Além disso, tem um aspeto fantástico e é imediatamente reconhecível como uma atualização do clássico dos anos 80. Eu próprio, certamente, tentei fazer umas corridas, com alguns, quando era mais novo.

Com a Renault a apoiar a ideia, a próxima jogada cabe aos fãs. Os adeptos podem apoiar o Lego Renault 5 Turbo 3E na plataforma Lego Ideas, ajudando-o a atingir os 10.000 votos necessários para ser oficialmente considerado.

Se for bem-sucedido, transformaria um projeto único de paixão num conjunto que os entusiastas de todo o mundo podem construir para si próprios.