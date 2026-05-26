Excesso de álcool ao volante: PSP apanhou 28 condutores por dia entre janeiro e abril

Mais de dois mil condutores foram detidos e quase 1400 multados entre janeiro e abril. Os números, divulgados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram uma realidade preocupante nas estradas portuguesas.

Entre janeiro e abril deste ano, a PSP apanhou, em média, 28 condutores por dia com excesso de álcool ao volante.

Os dados, avançados esta terça-feira pela PSP em comunicado citado pela Lusa, pintam um retrato inquietante da realidade nas estradas portuguesas, particularmente nos centros urbanos, que são a área de responsabilidade desta força policial.

Quase 3500 infrações em quatro meses

Segundo a PSP, foram detetados 3413 condutores com excesso de álcool durante a condução entre janeiro e abril. Destes, 2029 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, um valor que constitui crime rodoviário, e 1384 foram alvo de coima.

Para contextualizar a dimensão dos números, a PSP indica 28 infrações relacionadas com álcool ao volante por dia, todos os dias, durante quatro meses consecutivos.

Estes dados resultam de uma operação de fiscalização de escala considerável. No mesmo período, a polícia realizou 7027 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 239.872 condutores e efetuou 68.421 testes de despistagem de alcoolemia.

Além das infrações relacionadas com o álcool, foram ainda registadas 75.947 contraordenações rodoviárias e 4262 crimes rodoviários de outra natureza, o que demonstra que o problema vai muito além do álcool.

O impacto real nas estradas é de 30 mortos em quatro meses

Os números da sinistralidade ajudam a perceber por que razão esta fiscalização é tão necessária. Só nos primeiros quatro meses do ano, a PSP registou 19.709 acidentes rodoviários na sua área de atuação, que resultaram em 30 vítimas mortais, 242 feridos graves e 5498 feridos ligeiros.

Citando vários estudos científicos, a PSP sublinha que conduzir sob a influência do álcool:

Provoca perturbações cognitivas e no processamento de informação;

Reduz a capacidade de reação a imprevistos;

Causa descoordenação motora.

Uma vez combinados, estes fatores aumentam exponencialmente o risco de acidente.

Assim, a PSP aproveitou a divulgação dos dados para apelar à não ingestão de qualquer bebida alcoólica antes de se sentar ao volante, pedindo a colaboração de todos na redução da sinistralidade rodoviária e do número de vítimas nas estradas portuguesas.