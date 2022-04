Europa quer criar um passaporte ambiental para controlar a produção de baterias

As baterias são, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles dos carros elétricos. Por essa razão, e por forma a controlar as emissões da sua produção, a Europa criou um passaporte ambiental.

Para isso será formado um consórcio com 11 empresas, que será financiado pela Alemanha.

Apesar de ser ainda tema para debate, os carros elétricos são, à partida, mais sustentáveis, comparativamente àqueles movidos a gasóleo ou a gasolina. No entanto, o ciclo de vida das suas baterias é um conhecido problema, por aquilo que a sua produção, bem como seu fim de vida, implica.

Com isto em consideração, a Europa está a desenvolver uma iniciativa que procura abordar este problema. O novo passaporte ambiental traçará a origem dos materiais que dão forma às baterias, o seu processo de produção, e aquilo que as fabricantes fazem com elas no fim de vida, como reciclagem, por exemplo.

O consórcio, que envolverá entidades como a BMW, Umicore e BASF, será financiado pela Alemanha e desenvolverá um passaporte ambiental que monitorizará a pegada das emissões que a produção de baterias representa na Europa.

As 11 empresas que constituem o consórcio receberam 8,2 milhões de euros de financiamento para desenvolver normas comuns e uma classificação para a recolha e divulgação dos dados sobre as baterias.

Europa empenhada no controlo das baterias

Recentemente, a Comissão Europeia propôs uma medida que procura estabelecer que os carros elétricos, os transportes ligeiros e as baterias industriais a serem comercializadas na Europa devem apresentar informações sobre a pegada carbónica associada à sua produção, a partir de 2024. Por sua vez, a partir de 2027, deverão cumprir um limite de emissões de dióxido de carbono, e, até 2030, terão de mostrar as matérias-primas recicladas, bem como garantir que as baterias possuem o limite mínimo desses materiais.

Mais do que isso, a Europa pretende que as baterias sejam acompanhadas por um código QR que permitirá dar a conhecer a origem dos materiais que a compõem. Dessa forma, os interessados poderão ter conhecimento da pegada carbónica real da produção.

