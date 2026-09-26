Europa muda radicalmente! Carros elétricos já vendem mais que gasolina e gasóleo juntos

O setor automóvel europeu acaba de registar uma mudança radical. Pela primeira vez, os automóveis 100% elétricos conseguiram ultrapassar a fasquia conjunta das matrículas de carros a gasolina e gasóleo num único mês. Este dado reflete uma alteração profunda nas escolhas dos condutores europeus, impulsionada por uma oferta cada vez mais madura e diversificada.

De acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pela ACEA, o mercado totalizou 832 637 veículos matriculados em agosto. Desse universo, 243 207 unidades corresponderam a modelos exclusivamente a bateria, o que se traduz numa quota de mercado expressiva de 29,2%. Graças a este volume impressionante, os veículos a bateria fixaram-se como a segunda motorização preferida na Europa, ficando apenas atrás das motorizações híbridas convencionais.

Queda dos motores térmicos e liderança dos híbridos

Em sentido inverso, as soluções convencionais a combustão continuam a perder terreno a um ritmo aceleradona Europa. A gasolina caiu para a terceira posição da tabela ao somar 154 435 unidades matriculadas, uma quebra homóloga de 23,5%. O gasóleo não foi além dos 48 586 registos, caindo 23,1%. Juntas, estas duas motorizações representaram apenas 24,3% do total das vendas com 202 931 automóveis, um valor ultrapassado pela tecnologia elétrica pura.

No patamar cimeiro da preferência europeia mantêm-se os veículos híbridos convencionais, tecnologia que assegurou 273 266 registos durante o mesmo mês e uma quota de 32,8%. Apesar desta posição sólida no mercado, a taxa de expansão homóloga deste segmento situou-se nuns moderados 3,4%. Sugere uma estabilização da procura nesta categoria específica. Paralelamente, os híbridos plug-in continuam a crescer a bom ritmo. Com cerca de 94 mil unidades, um aumento de 13,5% e uma fatia de mercado de 11,3%, com modelos como o BYD Seal U a liderar as preferências.

Balanço do ano e o rumo da mobilidade europeia

Apesar do resultado histórico alcançado no fecho do verão, a contabilidade anual global ainda espelha a inércia herdada dos anos anteriores. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, os veículos com motores exclusivamente a combustão somaram cerca de 2,5 milhões de registos, mantendo uma ligeira vantagem sobre os 2,1 milhões de elétricos puros matriculados. Esta diferença tem vindo a encurtar de forma sistemática a cada trimestre.

A dinâmica anual dos elétricos puros regista uma subida homóloga robusta de 38,3%, garantindo já uma quota agregada de 23,2% em 2026. Em contrapartida, as alternativas a gasolina e a gasóleo registaram quebras de 17,5% e 19%, respetivamente, refletindo o desinvestimento progressivo das frotas e dos particulares nas plataformas térmicas tradicionais. No somatório das vendas entre janeiro e agosto, os modelos híbridos globais mantêm a primazia com 3,3 milhões de veículos registados e uma fatia consolidada de 36,3%.

Os dados mais recentes da indústria mostram que a transição energética europeia atingiu um ritmo sem retorno e que já não depende apenas de medidas regulatórias. A renovação de gamas dos fabricantes e a chegada contínua de novas plataformas eletrificadas estão a transformar os hábitos de mobilidade no continente. Com o fosso entre tecnologias a estreitar mês após mês, os próximos trimestres prometem intensificar a disputa pelo topo absoluto das vendas no mercado europeu.