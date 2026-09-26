Quantcast
Motores/Energia

Europa muda radicalmente! Carros elétricos já vendem mais que gasolina e gasóleo juntos

6 Comentários

O setor automóvel europeu acaba de registar uma mudança radical. Pela primeira vez, os automóveis 100% elétricos conseguiram ultrapassar a fasquia conjunta das matrículas de carros a gasolina e gasóleo num único mês. Este dado reflete uma alteração profunda nas escolhas dos condutores europeus, impulsionada por uma oferta cada vez mais madura e diversificada.

De acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pela ACEA, o mercado totalizou 832 637 veículos matriculados em agosto. Desse universo, 243 207 unidades corresponderam a modelos exclusivamente a bateria, o que se traduz numa quota de mercado expressiva de 29,2%. Graças a este volume impressionante, os veículos a bateria fixaram-se como a segunda motorização preferida na Europa, ficando apenas atrás das motorizações híbridas convencionais.

Queda dos motores térmicos e liderança dos híbridos

Em sentido inverso, as soluções convencionais a combustão continuam a perder terreno a um ritmo aceleradona Europa. A gasolina caiu para a terceira posição da tabela ao somar 154 435 unidades matriculadas, uma quebra homóloga de 23,5%. O gasóleo não foi além dos 48 586 registos, caindo 23,1%. Juntas, estas duas motorizações representaram apenas 24,3% do total das vendas com 202 931 automóveis, um valor ultrapassado pela tecnologia elétrica pura.

No patamar cimeiro da preferência europeia mantêm-se os veículos híbridos convencionais, tecnologia que assegurou 273 266 registos durante o mesmo mês e uma quota de 32,8%. Apesar desta posição sólida no mercado, a taxa de expansão homóloga deste segmento situou-se nuns moderados 3,4%. Sugere uma estabilização da procura nesta categoria específica. Paralelamente, os híbridos plug-in continuam a crescer a bom ritmo. Com cerca de 94 mil unidades, um aumento de 13,5% e uma fatia de mercado de 11,3%, com modelos como o BYD Seal U a liderar as preferências.

Balanço do ano e o rumo da mobilidade europeia

Apesar do resultado histórico alcançado no fecho do verão, a contabilidade anual global ainda espelha a inércia herdada dos anos anteriores. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, os veículos com motores exclusivamente a combustão somaram cerca de 2,5 milhões de registos, mantendo uma ligeira vantagem sobre os 2,1 milhões de elétricos puros matriculados. Esta diferença tem vindo a encurtar de forma sistemática a cada trimestre.

A dinâmica anual dos elétricos puros regista uma subida homóloga robusta de 38,3%, garantindo já uma quota agregada de 23,2% em 2026. Em contrapartida, as alternativas a gasolina e a gasóleo registaram quebras de 17,5% e 19%, respetivamente, refletindo o desinvestimento progressivo das frotas e dos particulares nas plataformas térmicas tradicionais. No somatório das vendas entre janeiro e agosto, os modelos híbridos globais mantêm a primazia com 3,3 milhões de veículos registados e uma fatia consolidada de 36,3%.

Os dados mais recentes da indústria mostram que a transição energética europeia atingiu um ritmo sem retorno e que já não depende apenas de medidas regulatórias. A renovação de gamas dos fabricantes e a chegada contínua de novas plataformas eletrificadas estão a transformar os hábitos de mobilidade no continente. Com o fosso entre tecnologias a estreitar mês após mês, os próximos trimestres prometem intensificar a disputa pelo topo absoluto das vendas no mercado europeu.

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
Carros elétrico europa gasóleo gasolina

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Arábia Saudita aposta nos elétricos. Até os “reis” do petróleo querem mudar
Artigo anterior

Arábia Saudita aposta nos elétricos. Até os “reis” do petróleo querem mudar
Tem estas aplicações instaladas? Estudo revela quais recolhem mais dados do utilizador
Próximo artigo

Tem estas aplicações instaladas? Estudo revela quais recolhem mais dados do utilizador
PUB

Comentários

6

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Hoje o 2.0 TDI já é elektro porque acrescenta uma bateria de 48 V. É mais gastador, mas não faz mal, o que importa é manter a narrativa.

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Chama-se transição. E vai esse também desaparecer. Não se trata de uma narrativa, como dizem os “ceticos”, trata-se da própria evolução desta indústria, criando alternativas intermédias para assegurar ao mercado uma transição que ajude todos os segmentos. 😉

      Responder
    2. Avatar de JL
      JL

      É mais gastador ? Então como tem menos emissões ? É magia ?

      Responder
    3. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Gastar mais é bom. Assim incentiva a produção e consumo de combustíveis. A tua luta está a dar frutos

      Responder
  2. Avatar de Carlos Fernandes
    Carlos Fernandes

    Com o preço do petróleo a subir

    Responder
  3. Avatar de Mario
    Mario

    Então mas a Europa diz que se tem que reduzir o consumo de eletricidade…

    https ://www.noticiasaominuto.com/economia/3057625/bruxelas-pede-aos-paises-da-ue-medidas-para-reduzir-consumo-de-gas-e-luz

    Andam mesmo á nora, incentivam o consumo por um lado, querem reduzi lo por outro. Já n sabem o que querem. Talvez mais um impostozito para financiar os amigos da guerra.

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.