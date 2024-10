EUA aprovam mina de lítio para produzir baterias para 370.000 carros elétricos por ano

Com a aprovação de uma enorme mina de lítio, os Estados Unidos da América (EUA) conseguirão quadruplicar a produção. O projeto deverá estar operacional até 2028.

Esta semana, uma empresa focada na produção de minerais de lítio recebeu a sua licença federal para desenvolver o projeto Rhyolite Ridge Lithium-Boron do Bureau of Land Management.

De nome Ioneer, a empresa procurará impulsionar a produção de minerais críticos dos EUA e apoiar o investimento no condado de Esmeralda, no Nevada. Os planos apontam para o fim da construção em 2025 e a primeira produção em 2028.

Por mais de seis anos, trabalhamos em estreita colaboração com os governos estadual, federal e tribal, bem como com a comunidade de Fish Lake Valley, para garantir o desenvolvimento sólido e sustentável do nosso projeto Rhyolite Ridge Lithium-Boron. Esta autorização dá-nos uma licença para iniciar a construção em 2025 e começar o nosso trabalho na criação de centenas de empregos rurais bem remunerados, gerando milhões em receitas fiscais para o Condado de Esmeralda e reforçando a produção nacional de minerais essenciais.

Partilhou Bernard Rowe, diretor-geral da Ioneer.

Depois de operacional, o projeto fornecerá, anualmente, as baterias para mais de 370.000 veículos elétricos fabricados nos EUA e processará materiais cruciais para as baterias on-site.

Projeto Rhyolite Ridge vai impulsionar produção de lítio nos EUA

A céu aberto, o projeto Rhyolite Ridge Lithium-Boron deverá gerar uma média de 22.340 toneladas de carbonato de lítio (Li₂CO₃) durante os primeiros três anos. Depois, espera-se que produza 21.951 toneladas de hidróxido de lítio (LiOH) durante a restante vida útil da mina.

A par disso, deverá produzir 174.378 toneladas por ano de ácido bórico (H₃BO₃) durante toda a sua vida útil, que se espera que seja de 26 anos.

Posso dizer com absoluta confiança que há poucos depósitos no mundo tão impactantes quanto Rhyolite Ridge.

Disse James Calaway, presidente executivo da Ioneer, afirmando que a licença federal é o "culminar de inúmeras horas de trabalho e um testemunho da dedicação da nossa notável equipa ao desenvolvimento e construção de um dos projetos mineiros mais sustentáveis do país".

O projeto Rhyolite Ridge será construído numa secção de terreno no Condado de Esmeralda, dentro da Silver Peak Range, cerca de 20 quilómetros a nordeste de Dyer, Nevada. O local do projeto compreende formações vulcânicas terciárias que se distinguem por materiais sedimentares e vulcânicos em camadas.

Em abril de 2020, as reservas minerais verificadas e prováveis no projeto Rhyolite Ridge Lithium-Boron foram calculadas em 60,2 milhões de toneladas, com um grau de 1797 partes por milhão de lítio e 15.418 partes por milhão de boro.

A Ioneer planeia vender carbonato de lítio (Li₂CO₃) como um produto de grau técnico com uma pureza de 99% durante os seus primeiros três anos de funcionamento. A partir do quarto ano, o foco mudará para a venda de hidróxido de lítio (LiOH) com uma pureza maior de 99,5%.

