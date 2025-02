Carros autónomos são 12,5 vezes mais seguros do que os conduzidos por humanos, diz estudo

A Swiss Re, uma das maiores seguradoras do mundo, com sede em Zurique, refere que os 40,7 milhões de quilómetros percorridos pelos carros autónomos da Waymo reduziram as lesões causadas por acidentes rodoviários em 92%. O ser humano está talhado para conduzir?

Carros autónomos são 12,5 vezes mais seguro do que os condutores humanos

Os dados obtidos por um estudo independente sobre os veículos autónomos da Waymo são verdadeiramente surpreendentes.

A Swiss Re, uma das principais seguradoras mundiais com sede em Zurique, refere que os 40,7 milhões de quilómetros percorridos pelos veículos da Waymo reduziram em 92% os ferimentos causados por acidentes rodoviários.

Em suma, a tecnologia de condução autónoma da Waymo é 12,5 vezes mais segura do que a condução humana.

Análise dos dados de segurança da Waymo

O estudo da Swiss Re revela números impressionantes em termos de segurança rodoviária.

Em comparação com os condutores humanos, os veículos Waymo registaram:

88% menos reclamações de danos materiais.

92% menos reclamações de lesões corporais.

Estes dados foram compilados após a análise de 40,7 milhões de quilómetros percorridos pelos carros autónomos Waymo.

Durante esta extensa viagem, registaram-se apenas 9 acidentes com danos materiais e 2 acidentes com feridos. Se os mesmos quilómetros tivessem sido percorridos por condutores humanos, a Swiss Re estima que teria havido 78 pedidos de indemnização por danos materiais e 26 pedidos de indemnização por ferimentos.

Por outras palavras, a eliminação do fator humano evitou 69 colisões menores e salvou 24 pessoas de ferimentos. Um resultado extremamente positivo.

Esta é uma conquista significativa para a Waymo e para a sua empresa-mãe, a Google, que implementou um sistema de segurança baseado em LIDAR, redundâncias de segurança rigorosas e uma abordagem prudente que dá prioridade à segurança em detrimento da velocidade na implementação da tecnologia.

A Tesla e a segurança do seu “Full Self-Driving”

Por outro lado, existe a Tesla. Em janeiro de 2025, Elon Musk reiterou a sua afirmação de que, em três meses, o seu sistema de Condução Autónoma Total (FSD) seria tão seguro como um condutor humano e que, com o tempo, seria 10 vezes mais seguro.

No entanto, ao contrário da Waymo, a Tesla tem enfrentado fortes críticas e escrutínio regulamentar. A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) associou os sistemas de assistência ao condutor da Tesla a centenas de acidentes, incluindo 13 colisões fatais, que resultaram em 14 mortos e 49 feridos. E estes são apenas os incidentes que foram formalmente investigados.

Enquanto a Waymo está a provar que a condução autónoma pode ser segura, a Tesla mantém uma posição mais opaca sobre os detalhes do seu sistema de condução automatizada.

As métricas padrão, como as milhas percorridas entre eventos críticos e acidentes, parecem não ser transparentes, dificultando uma análise comparativa objetiva.

Autonomia e segurança: uma questão de responsabilidade

A diferença entre as duas filosofias de desenvolvimento é clara: implantar a tecnologia de condução autónoma de forma responsável requer tempo, investimento e um compromisso de não sacrificar a segurança em prol da rapidez de implantação.

A Waymo está a defender de forma convincente que os veículos autónomos podem ser mais seguros do que os condutores humanos. A Tesla, por outro lado, está a defender cada vez mais uma regulamentação mais rigorosa neste domínio.

Para os defensores da mobilidade sustentável, a tecnologia da Waymo pode representar um grande passo em direção a um futuro com menos emissões de carbono e menos acidentes de viação.

Um sistema de veículos autónomos seguro e eficiente poderia reduzir o congestionamento, otimizar a utilização de veículos elétricos partilhados e, consequentemente, reduzir a pegada de carbono dos transportes urbanos.