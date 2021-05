NIO estreia-se na Europa pelas portas da Noruega

Apresenta-se como mais do que uma empresa de carros. Ao público, chega a mensagem de que a NIO valoriza a inovação tecnológica e sustentável, os designs atrativos e inteligentes e a criação de soluções aquando a construção dos seus carros elétricos. Em breve, essa mensagem chegará também à Europa.

A entrada da empresa chinesa no velho continente será feita a partir de Oslo, na Noruega.

NIO chega à Europa pelas portas da Noruega

A empresa chinesa NIO confirmou o seu plano de expansão para a Europa. Esta gigante asiática chega ao mercado europeu com um projeto ambicioso que pretende abrir, além de uma rede pública de carregamento, estações de troca de baterias.

Seguindo um padrão da empresa, os carros elétricos da NIO não serão encontrados em concessionários, mas em lojas próprias que se irão expandir gradualmente. Portanto, os carros elétricos da empresa ver-se-ão expostos, entregues, reparados e assistidos em espaços próprios.

A expansão tem como base os mercados com maiores taxas de venda de carros elétricos. Nesse sentido, a NIO começará a sua aventura na Europa pela Noruega.

A primeira loja da rede será aberta num centro comercial de Oslo, já em setembro deste ano. Posteriormente, serão abertas mais quatro, em Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristansand. Alguns espaços da rede, que, entretanto, se vai começar a solidificar, terão salas de conferências, parques infantis, restaurantes e outros elementos especialmente concebidos para entusiastas de carros elétricos e da marca.

Rede de carregamento e troca de baterias

Além das lojas próprias direcionadas à marca e aos carros elétricos, a NIO pretende implantar uma rede de carregamento. Para isso, seguirá o modelo que já vigora na China e alargá-la-á a todo o continente. Para já, não se sabe se essa rede será exclusiva para clientes da marca ou se estará aberta a outras.

Mais do que uma rede de carregamento, a NIO vai trazer para a Europa estações de troca de baterias. Ou seja, o proprietário do carro elétrico poderá substituir a bateria do seu carro por uma totalmente carregada.

O presidente da NIO, Hui Zhang, não confirmou planos de expansão para o resto da Europa.

