Estes dois sinais de trânsito parecem iguais… mas não são
Há dois sinais de trânsito que continuam a gerar alguma confusão entre os condutores portugueses. Ambos apresentam uma seta branca sobre um fundo azul, mas têm significados distintos e exigem comportamentos diferentes.
Trânsito de sentido único (H3)
Este sinal indica apenas que a via onde o condutor circula é de sentido único. Ou seja, não existe trânsito em sentido contrário.
Apesar disso, desde que não exista outra sinalização que o proíba, o condutor pode seguir em frente ou mudar de direção, virando à esquerda ou à direita quando permitido.
Sentido obrigatório em frente (D1C)
Embora visualmente seja muito semelhante ao anterior, este sinal impõe uma obrigação.
Ao encontrá-lo, o condutor é obrigado a continuar em frente, não podendo virar à esquerda nem à direita naquele ponto da via. Trata-se de um sinal de obrigação e não apenas de informação.
Porque é importante saber distingui-los?
Confundir estes dois sinais pode levar à realização de uma manobra proibida, colocando em risco a segurança rodoviária e podendo resultar numa infração ao Código da Estrada.
Embora a diferença pareça pequena, o objetivo de cada sinal é completamente distinto: um informa sobre as características da via, enquanto o outro determina o único sentido de marcha permitido naquele local.
Conhecer bem a sinalização rodoviária continua a ser essencial, mesmo para quem conduz há muitos anos. Uma interpretação incorreta de um sinal pode ser suficiente para provocar um acidente ou dar origem a uma coima.
Já foi há muitos anos que tirei a carta mas acho que nesse aspeto as coisas ainda não mudaram….
Não se mantem a regra que os sinais redondos são de obrigação/proibição e os quadrados de informação?!
O grande problema é que muita gente diz “já tirei a carta há muitos anos”, esquecendo-se de que a legislação rodoviária é atualizada com frequência. Como resultado, acabam por cometer erro atrás de erro, pensando que estão a agir corretamente. É muito comum haver regras que eram de uma determinada forma no passado e que, entretanto, sofreram alterações na lei.
redondos = obrigação ou proibição
Quadrados/retangulares = informação ou indicação
Diria que a forma acima, 95% dos sinais tem esta regra 🙂
é mais fácil entender assim 🙂
Um é sinal de informação… o outro é de obrigação. Onde está a dúvida?
Os sinais de obrigação são circulares e azuis e os quadrangulares são de informação.
Claramente. Os únicos sinais circilares de “informação”, são os que indicam “Fim da Proibição” ou “Fim de Obrigatoriedade” de outro sinal anterior. Ex. “Fim da proibição de Parar ou Estacionar”, ou “Fim da Obrigatoriedade de circular com médios ligados”.
Não estou a ver a dificuldade de entender os sinais em causa.