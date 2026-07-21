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Estes dois sinais de trânsito parecem iguais… mas não são

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. RP says:
    21 de Julho de 2026 às 09:38

    Já foi há muitos anos que tirei a carta mas acho que nesse aspeto as coisas ainda não mudaram….
    Não se mantem a regra que os sinais redondos são de obrigação/proibição e os quadrados de informação?!

    Responder
    • Muito mais que isso. says:
      21 de Julho de 2026 às 10:32

      O grande problema é que muita gente diz “já tirei a carta há muitos anos”, esquecendo-se de que a legislação rodoviária é atualizada com frequência. Como resultado, acabam por cometer erro atrás de erro, pensando que estão a agir corretamente. É muito comum haver regras que eram de uma determinada forma no passado e que, entretanto, sofreram alterações na lei.

      Responder
  2. -_- says:
    21 de Julho de 2026 às 09:42

    redondos = obrigação ou proibição
    Quadrados/retangulares = informação ou indicação

    Diria que a forma acima, 95% dos sinais tem esta regra 🙂

    é mais fácil entender assim 🙂

    Responder
  3. Zeze says:
    21 de Julho de 2026 às 10:02

    Um é sinal de informação… o outro é de obrigação. Onde está a dúvida?
    Os sinais de obrigação são circulares e azuis e os quadrangulares são de informação.

    Responder
    • Az says:
      21 de Julho de 2026 às 10:28

      Claramente. Os únicos sinais circilares de “informação”, são os que indicam “Fim da Proibição” ou “Fim de Obrigatoriedade” de outro sinal anterior. Ex. “Fim da proibição de Parar ou Estacionar”, ou “Fim da Obrigatoriedade de circular com médios ligados”.

      Responder
  4. Simão says:
    21 de Julho de 2026 às 11:39

    Não estou a ver a dificuldade de entender os sinais em causa.

    Responder

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