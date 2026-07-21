Estes dois sinais de trânsito parecem iguais… mas não são

Há dois sinais de trânsito que continuam a gerar alguma confusão entre os condutores portugueses. Ambos apresentam uma seta branca sobre um fundo azul, mas têm significados distintos e exigem comportamentos diferentes.

Trânsito de sentido único (H3)

Este sinal indica apenas que a via onde o condutor circula é de sentido único. Ou seja, não existe trânsito em sentido contrário.

Apesar disso, desde que não exista outra sinalização que o proíba, o condutor pode seguir em frente ou mudar de direção, virando à esquerda ou à direita quando permitido.

Sentido obrigatório em frente (D1C)

Embora visualmente seja muito semelhante ao anterior, este sinal impõe uma obrigação.

Ao encontrá-lo, o condutor é obrigado a continuar em frente, não podendo virar à esquerda nem à direita naquele ponto da via. Trata-se de um sinal de obrigação e não apenas de informação.

Porque é importante saber distingui-los?

Confundir estes dois sinais pode levar à realização de uma manobra proibida, colocando em risco a segurança rodoviária e podendo resultar numa infração ao Código da Estrada.

Embora a diferença pareça pequena, o objetivo de cada sinal é completamente distinto: um informa sobre as características da via, enquanto o outro determina o único sentido de marcha permitido naquele local.

Conhecer bem a sinalização rodoviária continua a ser essencial, mesmo para quem conduz há muitos anos. Uma interpretação incorreta de um sinal pode ser suficiente para provocar um acidente ou dar origem a uma coima.