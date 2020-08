Os carros elétricos Tesla desafiam a imaginação dos seus proprietários. Assim, começa a ser normal ver um Tesla numa pista de Nürburgring como numa montanha em qualquer parte do mundo. Aliás, nas pistas já circulam muitos modelos, até os chamados Plaid Powertrain, no todo-o-terreno fazem falta os carros de emissão zero. Então, apareceu este Tesla Model Y off-road.

Este modelo foi desenvolvido por um proprietário amante das aventuras da natureza e diz que a emoção começa quando a estrada acaba.

Tesla Model Y todo-o-terreno

Conforme podemos ver num vídeo descritivo, este parece ser o primeiro modelo Tesla Y pronto para todo-o-terreno. Com a configuração usada, o veículo ultrapassa obstáculos que os modelos normais do elétrico não conseguiriam.

Este desafiador projeto, como refere o seu mentor, ainda não está concluído, mas já faz as maravilhas de quem gosta de uma aventura pelos caminhos desafiadores.

Enquanto a maioria dos proprietários do Model Y afina os seus carros baixando a suspensão e até apostam em pneus de baixo perfil, este Y vai na direção completamente oposta. A suspensão de 100mm foi levantada, permitindo pneus maiores e mais apropriados para o TT.

Além disso, a cave de rodas com mais espaço ajudará a proteger o carro de pedras e poeiras, e pode até ajudar a esconder toda a lama que se acumula das duras estradas da montanha, apesar dos fãs do todo-o-terreno gostarem dos carros sujos cheios de lama.

Assim como mostra o vídeo, este Model Y é pertence a Brian Jenkins (i1Tesla). Este é um entusiasta da Tesla que desde há muito tempo se dedica à marca e aos seus desafios.

Conforme o próprio refere, enquanto não chega a Cybertruck, o seu Tesla Model Y “quitado” para a montanha faz as despesas abrindo horizontes em terrenos mais acidentados no meio da natureza.

