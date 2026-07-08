Este drone elétrico ultrapassou os 700 km/h e bateu o recorde mundial

A tecnologia não para de evoluir e de atingir novos patamares. No campo da aviação esta frase chave também é verdade e teve agora mais uma prova cabal. Um drone elétrico bateu todos os recordes de velocidade e atingiu os estonteantes 700 km/h. Provavelmente não se ficará por aqui.

O drone elétrico mais rápido do planeta

O segmento da aviação elétrica registou um feito histórico com um novo protótipo a alcançar velocidades nunca antes vistas. Um drone elétrico superou a barreira dos 700 quilómetros por hora em testes de alto rendimento. O feito coloca o desenvolvimento independente no topo da aerodinâmica mundial e desafia as marcas oficiais nesta categoria.

O modelo recebeu o nome de Blackbird. O dispositivo atingiu uma velocidade máxima de 730 quilómetros por hora. Na média das duas passagens obrigatórias para a validação, o registo fixou-se nos 685 quilómetros por hora. Este avanço técnico resultou de uma remodelação completa no sistema de propulsão e no design do chassis.

Fibra de carbono e aerodinâmica ao milímetro

Para conseguir este desempenho num formato quadricóptero, os criadores abandonaram as soluções normais do mercado. O segredo deste modelo está no desenho das hélices em fibra de carbono. Estas peças foram feitas à mão com um ângulo de ataque muito agressivo para cortar o ar com maior eficácia.

As palas do drone usam uma geometria com extremidades serrilhadas. Esta técnica cria microvórtices na zona de impacto. O fluxo de ar colado à superfície da hélice evita a perda de sustentação e garante a estabilidade. Este formato prejudica a eficiência na descolagem e a velocidades baixas. O sistema exige picos de potência acima dos 19 kW e consumos de corrente na ordem dos 400 amperes.

A corrida pela homologação e a pressão do mercado

Os números do Blackbird superam o recorde oficial do Guinness World Records. A marca atual pertence ao dispositivo Peregreen V4, com 657,59 quilómetros por hora, na África do Sul. O novo registo aguarda agora a validação formal das entidades competentes. O processo obriga à presença de juízes independentes e a voos em sentidos opostos para anular o efeito do vento.

O setor tecnológico acompanha com atenção estes progressos na mobilidade elétrica. A Quantum Systems testou recentemente o modelo Apex Recordhunter, que atingiu os 699 quilómetros por hora em voo nivelado. Existe uma concorrência forte entre projetos independentes e a indústria aeroespacial. O objetivo passa por criar soluções rápidas para vigilância e transporte leve. A meta do setor está agora fixada nos 800 quilómetros por hora.