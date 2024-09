Este carregador de VE que produz energia pode substituir os postes de iluminação pública

Uma empresa sediada em San Diego lançou um carregador de veículos elétricos (VE) alimentado por energia solar e eólica, bem como por energia armazenada, que pode substituir os postes de iluminação pública.

Chama-se BeamSpot e trata-se de uma torre que combina energia solar, eólica e armazenamento da eletricidade gerada pelos serviços públicos. Além de substituir os postes de iluminação pública tradicionais, fornece carregamento de VE. Esta novidade reduz os custos dos serviços públicos, aumenta a resiliência e ajuda a equilibrar a rede.

Acreditamos que a nossa linha de produtos BeamSpot resolverá problemas reais tanto na América quanto na Europa: expandir o acesso ao carregamento onde as pessoas mais precisam, nas bermas das estradas e nos estacionamentos. E como o BeamSpot gera e armazena energia renovável, acrescentará uma capacidade robusta e reduzirá a ameaça de apagões, sem a necessidade de construir centrais elétricas e infraestruturas de transmissão e distribuição.

Partilhou Desmond Wheatley, diretor-executivo da Beam Global, responsável pelo BeamSpot.

Considerando a necessidade crescente de infraestrutura de carregamento de VE em áreas densamente povoadas, com espaços limitados, o BeamSpot permite às cidades adicionar carregadores sem ocupar espaço extra em ambientes de estacionamento na rua, zonas com moradias com várias unidades, e locais públicos, como centros comerciais, aeroportos, estádios e parques de diversões.

A instalação utiliza as fundações e os circuitos de iluminação pública existentes, não requerendo circuitos de rede de serviços públicos novos ou atualizados, abertura de valas, construção, concessões, aluguer ou licenças complexas.

Para já, não há informações relativamente ao lançamento comercial do BeamSpot.