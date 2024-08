Esta não se esperava! Custos de reparação de carros elétricos são 20% mais elevados

No mundo dos carros elétricos há alguns dogmas a que os mais fanáticos se agarram como argumento para a sua implementação. Para além de um custo menor no combustível, também o associado à manutenção e até à reparação. Este último caiu agora por terra, ao ser provado que os custos de reparação de carros elétricos são 20% mais elevados.

De acordo com um novo estudo, o custo de reparação de veículos elétricos após um acidente nos EUA é 20% superior ao dos veículos com motor de combustão interna (ICE). A investigação conduzida pela empresa Mitchel mostrou que o sinistro médio para veículos elétricos com danos reparáveis ​​após um acidente nos EUA será de 5.753 dólares no segundo trimestre de 2024.

No Canadá, este valor foi determinado em 6.534 dólares canadianos. Em contraste, o custo médio de reparação de veículos de combustão interna nos EUA foi calculado em 4.806 dólares canadianos e no Canadá foi de 4.958 dólares canadianos. Com base nesta diferença, o custo de reparação de veículos elétricos no Canadá é 31 por cento mais caro do que os veículos de combustão interna.

Segundo o estudo, o Tesla Model 3 e o Model Y foram os modelos de veículos elétricos com maior número de sinistros nos EUA e no Canadá. Isto deve-se ao facto de os veículos Tesla serem mais comuns nas estradas.

Verificou-se também que os custos de reparação dos híbridos moderados são semelhantes aos dos veículos com motor de combustão interna, mas os custos de reparação dos híbridos plug-in mais complexos são 12,5 por cento mais elevados do que os dos veículos ICE.

A investigação revela que, devido à crescente complexidade dos veículos de nova geração, as taxas de desmantelamento tanto dos novos veículos a combustível como dos veículos elétricos são muito próximas umas das outras. Por exemplo, enquanto a taxa de desmantelamento de novos veículos movidos a combustível é de 9,45% , esta taxa para veículos elétricos é de 9,16%.

Além disso, os carros elétricos são menos propensos a necessitar de reparações no chassis em comparação com os veículos ICE (8,18 por cento vs. 5,21 por cento), sugerindo que os estes podem ter uma maior integridade estrutural, mas são necessários mais dados para apoiar esta conclusão.