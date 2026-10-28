Esta moto elétrica tem visual retro e uma surpresa: segunda velocidade

Uma segunda velocidade pode parecer uma novidade pouco entusiasmante numa moto. Mas, quando falamos de um modelo elétrico, a história muda. A britânica E-Motiv Shift Systems prepara-se para apresentar na EICMA uma transmissão de duas relações que promete trocar de mudança sem interromper a força entregue à roda.

Duas velocidades numa moto elétrica? Há uma razão

A maioria das motos elétricas dispensa uma caixa de velocidades com várias relações. Os motores elétricos conseguem disponibilizar um binário elevado numa ampla faixa de funcionamento, permitindo simplificar a transmissão e reduzir as necessidades de manutenção.

Ainda assim, uma relação única implica compromissos. Uma configuração favorável ao arranque pode não ser a mais eficiente quando a velocidade aumenta.

É aqui que entra a proposta da E-Motiv: uma primeira relação mais curta para favorecer a aceleração e uma segunda mais longa para melhorar o funcionamento do motor a velocidades superiores.

O objetivo é aproveitar melhor o sistema de propulsão em diferentes situações de condução.

O segredo está em mudar sem perder força

A tecnologia chama-se seamless powershift e procura resolver um dos efeitos das trocas de mudança: a interrupção momentânea da força motriz.

Segundo a E-Motiv, o sistema foi concebido para manter a transmissão de binário durante a passagem entre relações. Na prática, a promessa é uma aceleração contínua, acompanhada de maior liberdade para otimizar o conjunto formado pelo motor e pela transmissão.

A empresa apresenta o desempenho, a eficiência e o envolvimento do condutor como objetivos do desenvolvimento. São, para já, benefícios anunciados, cujo alcance terá de ser confirmado pelos testes. A E-Motiv mantém o projeto em fase de desenvolvimento, com a conclusão da moto demonstradora apontada para janeiro de 2027.

Visual clássico, tecnologia com raízes na MotoGP

A moto demonstradora chama-se Demo 1 e aposta numa aparência retro para apresentar uma solução orientada para a próxima geração de veículos elétricos.

O projeto envolve a consultora britânica Envisage e o IAAPS, instituto de investigação especializado em sistemas avançados de propulsão. A empresa identifica também a BSA Motorcycles e a Universidade de Bath entre os parceiros associados ao desenvolvimento da tecnologia. E-Motiv

Apesar da aplicação elétrica, esta solução tem raízes na competição. A tecnologia deriva do trabalho desenvolvido pela Zeroshift, com utilização pela Aprilia na MotoGP desde 2015.

A adaptação aos veículos elétricos passou por um programa de desenvolvimento financiado em um milhão de libras pelo Innovate UK (cerca de 800 mil euros), com participação da BSA e do IAAPS. Trata-se, portanto, de transportar experiência acumulada nas transmissões para um contexto com exigências diferentes.

Estreia na EICMA, testes previstos para 2027

A E-Motiv vai apresentar a tecnologia na EICMA 2026, em Milão, entre 3 e 8 de novembro, juntamente com os parceiros Envisage e IAAPS. A empresa anuncia também a possibilidade de reservar testes de condução para janeiro de 2027.

Contudo, a Demo 1 continua a ser uma plataforma de demonstração. A apresentação não corresponde ao lançamento comercial de uma moto pronta a chegar aos concessionários.

O desafio será perceber se os ganhos justificam acrescentar componentes a um dos grandes argumentos da mobilidade elétrica: a simplicidade mecânica. Uma segunda relação pode abrir possibilidades, mas também terá de compensar em peso, custo e complexidade.

A ideia é promissora. Agora, falta mostrar na estrada quanto vale acrescentar uma mudança a uma moto que, à partida, conseguiria viver sem ela.