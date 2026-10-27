Esta moto elétrica permite retirar 60 kg de baterias e carregá-las em casa

As motos elétricas enfrentam um desafio semelhante ao dos automóveis: quanto maior a autonomia, maior tende a ser o peso das baterias. Mas será realmente necessário transportar toda essa capacidade todos os dias? A Cellcius C-01 apresenta uma solução interessante, com baterias amovíveis que permitem transformar uma moto urbana numa verdadeira máquina de altas prestações.

Cellcius C-01: uma moto elétrica que se adapta a cada viagem

Desenvolvida pelo estúdio australiano Clandestine Design Group, a Cellcius C-01 é um conceito de moto elétrica desportiva que procura resolver um dos principais compromissos da mobilidade elétrica: a relação entre autonomia, peso e desempenho.

A grande inovação está no sistema Hex-Core, constituído por oito módulos de bateria independentes, cada um com 3 kWh de capacidade.

Em vez de transportar permanentemente uma bateria de grandes dimensões, o condutor pode escolher quantos módulos pretende instalar, consoante a utilização prevista.

Para deslocações urbanas, bastam dois módulos, que disponibilizam 6 kWh de capacidade e permitem reduzir o peso da moto para cerca de 160 kg.

Por outro lado, com os oito módulos instalados, a capacidade aumenta para 24 kWh, o peso sobe para 220 kg e o sistema foi concebido para disponibilizar 195 hp de potência, aproximadamente 198 cv.

Estamos, portanto, perante uma diferença de 60 kg entre as duas configurações.

Esta abordagem permite reduzir o peso transportado diariamente, algo particularmente importante numa moto, onde cada quilograma influencia a agilidade, a travagem e o comportamento em curva.

Baterias podem ser carregadas em casa e utilizadas como powerbanks

A modularidade não serve apenas para ajustar o peso. Cada bateria, com aproximadamente 10 kg, foi concebida para ser facilmente retirada da moto e transportada para casa, utilizando inclusivamente uma mochila desenvolvida para o efeito.

Isto significa que quem vive num apartamento e não dispõe de garagem com carregamento elétrico poderá, em teoria, carregar os módulos numa tomada doméstica.

O projeto contempla também uma estação de carregamento de parede, capaz de carregar várias baterias em simultâneo. Desta forma, o condutor poderia simplesmente substituir módulos descarregados por outros previamente carregados. Mas existe outra funcionalidade interessante.

As baterias podem funcionar como fontes portáteis de energia, através da tecnologia V2L (Vehicle-to-Load).

Com saídas de alimentação AC e USB previstas para o sistema, os módulos poderão fornecer eletricidade a equipamentos externos, como computadores, ferramentas ou dispositivos utilizados em atividades ao ar livre.

Outra particularidade está nos compartimentos que ficam vazios quando se retiram baterias. Estes podem receber pequenas malas de transporte especificamente concebidas para a estrutura da moto.

Além disso, a Cellcius C-01 contempla uma ligação CCS integrada na zona superior do depósito, permitindo recorrer a postos públicos de carregamento rápido.

Transmissão em carbono e refrigeração sem ventoinhas

Apesar de a modularidade das baterias ser o principal destaque, existem outras soluções técnicas interessantes neste projeto. A Cellcius C-01 substitui a tradicional transmissão por corrente por um veio de transmissão em material compósito de carbono, totalmente fechado.

Segundo os responsáveis, esta solução procura reduzir as necessidades de manutenção e o peso de determinados componentes mecânicos. Também a refrigeração recebeu uma abordagem diferente.

O sistema utiliza entradas de ar na zona dianteira e uma saída traseira concebida para aproveitar o efeito Venturi. A diferença de pressão criada durante a deslocação permite extrair ar quente do interior da estrutura.

A intenção é reduzir a dependência de ventoinhas e de sistemas de refrigeração mais pesados, particularmente importantes numa moto elétrica de elevado desempenho.

O equipamento previsto inclui ainda travões Brembo de competição, suspensões Öhlins totalmente ajustáveis e iluminação LED integrada na carroçaria.

Na componente tecnológica, está prevista uma aplicação com conectividade 5G, acesso sem chave através de RFID ou PIN e atualizações remotas de software.

A gestão eletrónica poderá também adaptar determinados parâmetros à quantidade de baterias instalada.

O projeto já recebeu reconhecimento internacional, incluindo uma distinção nos Australian Good Design Awards de 2026 e um prémio Platinum nos Tokyo Design Awards.

Uma ideia premiada, mas que ainda precisa de chegar à estrada

Visualmente, a Cellcius C-01 também não passa despercebida. O seu desenho segue uma filosofia denominada Technical Brutalism, que valoriza a exposição de componentes mecânicos e transforma as baterias hexagonais num elemento central da identidade da moto.

A Cellcius C-01 continua a ser apenas um conceito, sem previsão de produção, preço ou dados comprovados de autonomia, velocidade máxima e aceleração. Persistem também desafios relacionados com a segurança, durabilidade e facilidade de substituição das baterias, sobretudo considerando a diferença de autonomia entre as configurações de 6 e 24 kWh.

Ainda assim, esta moto deixa uma ideia que merece atenção: e se o futuro da mobilidade elétrica não passar por transportar cada vez mais baterias, mas por transportar apenas as que realmente precisamos? Afinal, a verdadeira inovação pode não estar em conseguir levar mais energia, mas em deixar de carregar peso desnecessário.