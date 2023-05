Esta empresa quer eletrificar a sua frota e trocou os elétricos da Tesla pelos da BYD

A investida chinesa poderá prejudicar, efetivamente, as fabricantes europeias. Mas não só. Aparentemente, poderá mesmo tocar na (quase) intocável líder mundial em matéria de elétricos: esta empresa de táxis decidiu trocar a Tesla pela BYD.

A maior operadora de táxis da Indonésia, a Blue Bird, sediada em Jacarta, confirmou que vai transformar a sua frota e adquirir centenas de unidades de elétricos. O objetivo é assegurar que 80% dos seus carros são zero emissões.

Para isso, a Blue Bird acordou, com a fabricante chinesa BYD, a entrega de grande parte das unidades destinadas à transformação que a empresa quer levar a cabo.

Curiosamente, este acordo com a BYD implicará uma reformulação drástica de um outro, assinado com a Tesla, no ano passado. Aparentemente, o custo mais baixo associado aos elétricos da BYD motivou a Blue Bird a trocar a americana pela chinesa.

Segundo o diretor-presidente da Blue Bird, Sigit Priawan Djokosoetono, os elétricos da BYD são também mais adequados para o mercado indonésio.

Se o preço fosse demasiado caro, não seria razoável cobrarmos aos clientes, pelo que temos de ter isso em consideração. Utilizamos muitos modelos BYD importados, uma vez que o preço é favorável para operarmos na Indonésia.

Há uns dias, vimos que os resultados das vendas globais de elétricos deixavam uma mensagem clara à Europa. Contudo, e apesar de ainda ser líder do setor, a americana Tesla não será sempre intocável.

