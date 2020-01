Está confirmado! Matrículas dos carros já não vão ter data

O Governo vai acabar com a data nas novas matrículas dos carros! A informação já tinha sido avançada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), tendo sido agora validada pelo Governo.

Para os carros já matriculados, está também definido em Diário da República que os condutores vão poder retirar essa informação.

Foi publicada em Diário da República o decreto-lei informação relativa às novas chapas de matrícula. Como é sabido, as novas matrículas mudaram em termos de numeração, mas agora vão também perder a informação sobre o ano e mês do veículo. Segundo o Decreto-Lei n.º 2/2020…

Através do presente decreto-lei efetua-se a harmonização do modelo de chapa de matrícula com o da generalidade dos Estados-Membros da União Europeia, que não apresentam referência à data da primeira matrícula do veículo

A referência ao ano e mês de matrícula é única na União Europeia, verificando-se que, atualmente, só em Itália é possível indicar o ano da matrícula.