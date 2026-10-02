Está confirmado! Combustíveis baixam na próxima semana

Está confirmado! Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer na próxima semana em Portugal continental. A previsão aponta para uma redução de preço no gasóleo e na gasolina.

De acordo com os dados divulgados por fontes na área do mercado dos combustíveis, o gasóleo baixa cerca de 3 cêntimos por litro no gasóleo e a gasolina 3,5 cêntimos entre os dias 5 e 11 de outubro.

A estimativa resulta da evolução das cotações dos combustíveis nos mercados internacionais. No entanto, os valores finais ainda podem sofrer alterações, uma vez que falta conhecer o fecho dos mercados de sexta-feira e uma eventual atualização do ISP.

Os preços podem variar de posto para posto

É importante recordar que estes valores são previsões para o preço médio e não significam que todos os postos irão aplicar exatamente os mesmos preços.

Em Portugal, os preços dos combustíveis são livres, pelo que podem existir diferenças significativas entre marcas, postos e localidades.

Para saber onde é possível abastecer mais barato, os consumidores podem consultar o comparador oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A descida prevista poderá ser particularmente relevante para quem precisa de abastecer no início da próxima semana. Ainda assim, será necessário aguardar pelos valores finais para confirmar qual será efetivamente a redução aplicada nas bombas.