Esqueça a Porsche e a BMW: carros da Xiaomi vão conquistar a Europa em 2027

A indústria automóvel europeia prepara-se para um choque nos carros elétricos. A Xiaomi oficializou a chegada à Europa em 2027. Depois de colocar centenas de milhares de carros a circular na China, a marca decidiu apontar ao coração da Europa. O plano não passa por experiências, mas sim por uma ofensiva no berço das construtoras alemãs mais consagradas.

Xiaomi aponta armas ao coração da Europa

Para contornar as falhas logísticas que ditaram o declínio de outras marcas, a Xiaomi adotou uma abordagem pragmática. A empresa dispensou a aposta exclusiva no formato de venda direta e fechou acordos com grupos de distribuição automóvel na Alemanha. Estas parcerias garantem oficinas, apoio técnico e peças de substituição desde o primeiro dia. A marca ganha a confiança de um público habituado às oficinas tradicionais.

Carros elétricos para desafiar Porsche e BMW

A ponta de lança desta invasão é a conhecida berlina desportiva SU7. Com quase cinco metros de comprimento e dimensões próximas do Porsche Taycan ou do BMW i5, o modelo promete muito espaço interior sem penalizar o comportamento dinâmico. Na variante mais potente e agressiva com três motores elétricos, o carro mantém um peso contido e oferece acelerações impressionantes.

Para convencer o exigente automobilista europeu de que não se trata de um simples smartphone com rodas, a fabricante submeteu os seus carros à pista alemã de Nürburgring. No traçado mais duro do mundo, garantiu um recorde expressivo para automóveis elétricos de quatro portas. O trabalho de suspensão e afinação mecânica foi levado muito a sério, demonstrando que o carro tem capacidade para lidar com as autoestradas do continente.

Ataque aos SUV e a aposta na autonomia alargada

A oferta da Xiaomi na Europa não vai depender de berlinas coladas ao asfalto. O catálogo europeu contará também com o SUV elétrico YU7, um modelo de grande porte desenhado para competir com os utilitários desportivos de luxo. Com este modelo mais familiar, a marca pretende conquistar as frotas empresariais europeias, oferecendo tecnologia de topo por um custo substancialmente mais competitivo.

Outro trunfo estratégico importante é a inclusão de modelos equipados com motores de autonomia alargada. Como a infraestrutura de carregadores rápidos no sul e leste da Europa ainda apresenta lacunas, a Xiaomi disponibilizará versões com um gerador a combustão a bordo. Este motor térmico serve apenas para carregar o acumulador elétrico, permitindo percorrer longas distâncias.

Apesar de já operar um centro técnico de investigação em Munique, o percurso até 2027 enfrentará desafios. As taxas aduaneiras e burocracias de homologação impostas pela Europa. O preço final nos concessionários será superior ao do mercado asiático. Ainda assim, se a Xiaomi conseguir provar a fiabilidade da sua gama, o mercado europeu terá mesmo de se preparar para uma revolução.