Espionagem: carros da BYD acusados de ameaçar a segurança dos europeus

Um grupo de 14 eurodeputados pediu à Comissão Europeia que avalie se os veículos da chinesa BYD constituem um risco de segurança e se devem ficar sujeitos a restrições, como a exclusão de concursos públicos.

Na semana passada, um grupo de 14 deputados do Parlamento Europeu, liderado pelo francês François Kalfon, submeteu um conjunto de perguntas escritas à Comissão Europeia, nas quais solicita que a agência da União Europeia (UE) para a cibersegurança avalie o nível de ameaça associado aos carros da BYD e pondere incluir a marca numa lista de fornecedores de alto risco. Os eurodeputados querem ainda saber se Bruxelas pretende restringir o acesso de veículos chineses a infraestruturas estratégicas de dupla utilização, e se tenciona excluir a BYD de compras públicas.

Os argumentos invocados

No preâmbulo das perguntas, Kalfon sustenta que a Lei Nacional de Inteligência da China, de 2017, obriga as empresas a cooperar com o Estado, pelo que permitir que veículos conectados de países terceiros acedam a infraestruturas europeias sensíveis representa, na sua perspetiva, um risco de segurança inaceitável.

O eurodeputado referiu também medidas, que não especificou, adotadas pela Polónia, pelo Reino Unido e por Israel, e afirmou, sem indicar qualquer marca, que militares noruegueses constataram que veículos chineses alugados durante um exercício militar os tinham filmado, tal como aos códigos de acesso a bases militares.

O pedido surge depois de as forças armadas dos Estados Unidos terem proibido, em outubro, a entrada de veículos da BYD na base aérea de Kadena, na ilha japonesa de Okinawa, por considerarem que representavam um risco “inaceitável” e “não mitigável“, sem detalharem as preocupações concretas.

A resposta da BYD

Em resposta, num comunicado enviado à Reuters, a fabricante garante que os dados processados ou armazenados, quer na nuvem quer no veículo, não podem ser acedidos remotamente a partir da China, que os clientes mantêm o controlo dos seus dados e que a BYD Europe não os disponibiliza a entidades da BYD ou a terceiros na China.

Próximos passos

Normalmente, a Comissão Europeia dispõe de seis semanas para responder aos eurodeputados.

Também na semana passada, Kalfon enviou uma carta ao primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, a pedir ao governo que adote medidas para conter o risco de espionagem através de veículos conectados chineses, em particular da BYD.

Para já, trata-se apenas de perguntas escritas dirigidas à UE e não de uma proposta legislativa, pelo que ainda não existe qualquer decisão sobre restrições à marca.

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