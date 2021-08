Espanha: 500 km de autoestradas com portagens pagas passam a ser gratuitas

Nos últimos tempos o tema "portagens em autoestradas de Espanha" tem sido alvo de notícia. Por um lado os 12 mil quilómetros que vão passar a ter portagens pagas e agora a informação que há 500 km onde deixa de ser necessário pagar para circular.

Conheça quais as autoestradas nas quais poderá circular de forma gratuita já a partir de 1 de setembro.

A partir da próxima quarta-feira, 1º de setembro, 550 km de rodovias que hoje são pagas serão "liberadas" após o término do prazo de concessão que lhes foi outorgado e não será renovado. Depois de várias décadas operadas por concessionárias privadas, serão administradas e mantidas pelo Estado Central ou, em alguns casos, pela Generalitat catalã.

Troços de autoestrada grátis a partir de 1 de setembro

Em causa está parte da AP-2, entre Alfajarín (Saragoça) e El Vendrell (Tarragona), com uma extensão de 215 km e também a AP-7: Tarragona-La Junquera (245 km) e Montmeló-El Papiol (31 km). A circulação nestes troços custava 25,95 €, 20,05 € e 2,6 €, respetivamente.

Serão grátis também duas rodovias de gestão direta da Generalitat da Catalunha: a C-32 (75 km entre Barcelona e Lloret que custa 4,95 euros) e a C-33 (entre Barcelona e Montmeló, um trecho de 18 km que custa 1,7 euros).

O processo de liberalização da rede de autoestradas teve início em dezembro de 2018, quando expirou a concessão da autoestrada AP-1 entre Burgos e Armiñón (84 quilómetros). Além disso, em 1 ° de janeiro de 2020, o AP-7 entre Alicante e Tarragona (373 km) e o AP-4 entre Sevilha e Cádiz (94 km) tornaram-se gratuitos. Ambos foram construídos no final dos anos 60 e no início dos anos 70 do século passado.

Segundo o Ministério dos Transportes Espanhol, a eliminação de todas estas portagens fará com que muitos dos veículos que circulam nas rodovias paralelas às vias de pagamento as escolham para os seus percursos, com o consequente aumento do tráfego nas vias expressas e liberalização das vias convencionais.

Este facto obrigará a que sejam tomadas novas medidas, como a melhoria das ligações e a adaptação do pavimento às novas condições de tráfego, algo que já está a ser tido em consideração e que está a ser orçamentado. Este processo de "liberalização" da rede de autoestradas teve início em dezembro de 2018, quando expirou a concessão da autoestrada AP-1 entre Burgos e Armiñón (84 km). Além disso, no dia 1 de janeiro de 2020, a AP-7 entre Alicante e Tarragona (373 km) e a AP-4 entre Sevilha e Cádiz (94 km) tornaram-se gratuitos.

