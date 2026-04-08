Entra hoje em vigor um novo regime de isenção de portagens! Saiba onde se aplica

A partir desta quarta-feira entra em vigor um novo regime de isenção de portagens em determinados troços das autoestradas. Saiba quais são.

Entrou hoje em vigor um novo regime de isenção de portagens em Portugal. No entanto, ao contrário do que tem sido partilhado nas redes sociais, não se trata de uma medida universal.

A nova legislação aplica-se apenas a zonas específicas do país, com foco no interior, e destina-se sobretudo a residentes e empresas locais.

Isenção de Portagens: Onde se aplica?

Numa primeira fase, o regime abrange troços concretos de autoestradas no Alentejo:

A6 (entre o nó A2/A6/A13 e Caia)

A2 (entre o nó A2/A6/A13 e Almodôvar)

O objetivo é reduzir os custos de mobilidade em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos e promover a coesão territorial.

A isenção não é automática para todos os condutores. Está limitada a:

Residentes nas áreas abrangidas

Empresas com sede nessas regiões

Além disso, será necessário ter um dispositivo eletrónico associado à matrícula (como a Via Verde), que permita identificar os veículos elegíveis.

Apesar de poder gerar alguma confusão, esta medida não significa o fim das portagens em Portugal.