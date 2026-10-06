Mercedes CLA 180: o híbrido que quer fazer esquecer que tem um motor a gasolina
Elegante por fora, sofisticado por dentro e cada vez mais eficiente debaixo do capô, o Mercedes CLA 180 mostra que a eletrificação não precisa de transformar uma berlina num exercício de racionalidade. Com 156 cv e um sistema híbrido de 48 V, o CLA aposta mais na suavidade e na eficiência do que em números exuberantes. Venha conhecê-lo.
O Mercedes CLA 180 não é daqueles automóveis que precisam de acelerar para chamar a atenção. Basta estacioná-lo. A silhueta baixa, a frente iluminada e a assinatura luminosa que percorre a dianteira fazem o resto.
E, numa época em que praticamente todos os automóveis parecem ter decidido crescer até ao tamanho de uma pequena carrinha, o CLA continua a cultivar aquela ideia algo romântica de que uma berlina pode ser elegante sem pedir desculpa por existir.
Mas existe uma mudança importante por baixo dessa carroçaria. O novo Mercedes CLA 180 deixou de ser apenas uma proposta de acesso à gama e passou a funcionar como uma espécie de montra tecnológica para a estratégia de eletrificação da Mercedes-Benz.
Não é elétrico, não é um híbrido plug-in e também não se comporta exatamente como aquilo que normalmente se entende por um mild hybrid. É outra coisa.
E é precisamente ao volante que isso começa a fazer sentido.
Receita híbrida pouco convencional
O CLA 180 recorre a um motor de quatro cilindros, 1,5 litros, a gasolina, com 136 cv e 200 Nm de binário. Até aqui, nada de extraordinário. A diferença está na forma como esse motor trabalha em conjunto com uma máquina elétrica de 30 cv integrada na caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades.
O resultado são 156 cv de potência combinada.
A bateria tem apenas 1,3 kWh. É pequena, sobretudo quando comparada com as baterias de um híbrido convencional ou de um híbrido plug-in. Só que a Mercedes encontrou uma maneira bastante engenhosa de tirar partido dela. A recuperação de energia pode chegar aos 25 kW e o sistema consegue recorrer ao motor elétrico em várias situações, incluindo em cidade, em desacelerações e em fases de condução a velocidade estabilizada.
Na prática, isto significa que o CLA 180 pode desligar o motor de combustão com uma frequência surpreendente. E nota-se menos do que seria de esperar.
Em cidade, sobretudo quando se conduz com alguma suavidade, o Mercedes passa de um modo para o outro com uma discrição que merece ser destacada. O motor a gasolina desaparece, o carro continua a rolar e, durante alguns instantes, o silêncio toma conta do habitáculo. Não é uma autonomia elétrica propriamente dita. É uma sucessão de pequenos momentos elétricos que, somados, fazem a diferença.
É uma solução inteligente. Talvez até mais inteligente do que a expressão “híbrido ligeiro” deixa perceber.
Suavidade é a palavra de ordem
Existe uma tentação quase inevitável quando se conduz um Mercedes com esta aparência de carregar no acelerador e descobrir até onde vai. O CLA 180 responde, mas não foi feito para isso.
Com 8,8 segundos dos 0 aos 100 km/h e uma velocidade máxima de 218 km/h, as prestações são perfeitamente adequadas para utilização diária. Não existe propriamente falta de andamento. O que existe é uma clara preferência pela progressividade em vez da exuberância.
A eletrificação ajuda nas recuperações, sobretudo quando é necessário sair de uma curva, retomar velocidade à saída de uma rotunda ou ganhar velocidade numa subida sem obrigar o motor a fazer um drama de cada vez que se pede mais qualquer coisa.
Quando se conduz depressa, percebe-se melhor a personalidade do CLA 180. O motor não gosta particularmente de ser espremido. À medida que as rotações sobem, o ruído torna-se mais presente e a resposta deixa de ter a mesma elegância que encontramos a ritmos moderados.
Não é um carro lento. Nem por sombras. Simplesmente parece estar a dizer que existem maneiras mais interessantes de chegar depressa a algum lado.
A caixa 8G-eDCT de oito velocidades contribui para essa sensação. Nas trocas suaves, quase desaparece da equação, que é precisamente o que se espera de uma boa caixa automática.
Quando se exige uma resposta mais imediata, porém, pode hesitar ligeiramente antes de escolher a relação certa. Nada que estrague a experiência, mas é um daqueles pequenos detalhes que se começam a notar depois de alguns quilómetros. E os detalhes, num Mercedes, contam.
Berlina que prefere a estrada à pista
O chassis do CLA 180 segue a mesma filosofia. A direção é leve, rápida e suficientemente precisa para transmitir confiança.
Não existe aquela sensação artificial de isolamento absoluto que alguns automóveis modernos oferecem. O CLA deixa perceber o que está a acontecer nas rodas dianteiras, ainda que sem transformar cada curva numa batalha entre homem e máquina. O comportamento é previsível e muito estável.
Em estrada aberta, isso torna-se particularmente evidente. O CLA 180 ganha velocidade com facilidade, mantém-se composto e transmite aquela sensação agradável de estar a viajar num automóvel concebido para percorrer muitos quilómetros de uma só vez.
É aqui que a suspensão também ganha importância. O CLA não tenta ser um desportivo. A afinação privilegia o equilíbrio entre controlo da carroçaria e conforto e, em utilização normal, consegue filtrar bastante bem as irregularidades. Em estradas mais degradadas, sobretudo com jantes maiores, algumas pancadas chegam ao habitáculo com mais clareza, mas o conjunto permanece sólido.
Depois existe o isolamento acústico. E este é um daqueles atributos que não aparecem numa ficha técnica.
A velocidade aumenta, o ponteiro aproxima-se dos limites legais e, dentro do habitáculo, o ambiente permanece relativamente tranquilo. O ruído aerodinâmico é bem controlado e o motor só reclama quando é realmente chamado a trabalhar. Para quem faz autoestrada com frequência, esta característica vale mais do que alguns cavalos extra que provavelmente nunca serão utilizados.
Tecnologia em doses generosas
Se o exterior procura uma elegância desportiva, o interior assume sem vergonha a obsessão tecnológica da Mercedes-Benz.
O painel é dominado por ecrãs e por uma arquitetura que aproxima o CLA dos modelos elétricos da marca. A quarta geração do MBUX e o novo sistema operativo MB.OS colocam a conectividade no centro da experiência, com uma interface moderna e uma quantidade quase absurda de funções.
Mas o problema de um automóvel cada vez mais digital é que as funções mais simples começam, por vezes, a exigir uma pequena caça ao tesouro pelos menus. O ecrã responde rapidamente, os grafismos são apelativos e as possibilidades são muitas, mas ainda existe espaço para tornar determinadas operações mais intuitivas.
Talvez seja a inevitável contradição dos carros modernos. Temos computadores extraordinariamente sofisticados sobre rodas e, depois, precisamos de pensar onde está o comando para fazer uma coisa que antigamente se resolvia com… um botão.
A posição de condução é confortável e a qualidade percebida está à altura daquilo que se espera da marca. Materiais, iluminação e desenho contribuem para uma atmosfera sofisticada, embora algumas escolhas possam dividir opiniões.
Os bancos dianteiros são claramente o lugar certo para estar. Atrás, a história é menos generosa. A linha descendente do tejadilho beneficia o desenho exterior, mas cobra o preço em espaço para a cabeça dos passageiros mais altos. O acesso também não é tão natural como numa berlina tradicional de três volumes.
É o preço a pagar pelo estilo. E, neste caso, parece ser um preço que a Mercedes aceita pagar.
E a bagageira?
O CLA continua a ser uma proposta perfeitamente utilizável para uma família pequena ou para quem não transforma cada viagem de fim de semana numa operação logística de emergência.
O problema não está tanto na capacidade como no formato e na filosofia da carroçaria. A linha coupé obriga a alguns compromissos, sobretudo quando se transportam objetos volumosos.
Mas o CLA não pretende ser uma carrinha. Também seria injusto pedir-lhe que fosse.
Consumos? Uma surpresa
É provavelmente nesta área que o CLA 180 mais surpreende.
A Mercedes anuncia um consumo combinado de 4,9 l/100 km e emissões de 111 g/km na configuração atualmente apresentada para o mercado português. São números particularmente interessantes para uma berlina deste porte e ajudam a perceber a importância dada à eficiência neste projeto.
Mais importante do que o número homologado é a forma como o sistema consegue aproximar-se dele.
A condução urbana favorece bastante a estratégia híbrida. O CLA pode desligar o motor de combustão nas desacelerações, recuperar energia e voltar a utilizá-la posteriormente para movimentar o automóvel. A possibilidade de circular em modo elétrico a baixa velocidade e de fazer “sailing” elétrico até cerca de 100 km/h permite reduzir o tempo de funcionamento do motor a gasolina sem exigir qualquer intervenção do condutor.
Ou seja, não é necessário mudar radicalmente de hábitos para tirar partido da tecnologia.
Mas há uma condição. O pé direito. Quem conduzir o CLA 180 como se estivesse num hot hatch provavelmente verá os consumos subir. Quem deixar o sistema trabalhar, antecipar travagens e aproveitar a inércia do automóvel perceberá rapidamente porque é que esta arquitetura híbrida faz sentido.
CLA 180: o luxo está na facilidade
O novo Mercedes CLA 180 é um daqueles automóveis que não impressiona necessariamente por uma característica isolada.
Não tem a aceleração de um elétrico potente. Não oferece a autonomia elétrica de um híbrido plug-in. Não pretende ser um desportivo. Mas junta muitas coisas.
Tem presença. É confortável. É silencioso. É tecnologicamente sofisticado. Consome pouco para o tipo de automóvel que é e consegue utilizar a eletrificação de uma forma muito mais eficaz do que a dimensão da sua bateria faria supor.
Sobretudo, é fácil de conduzir. Depois de algumas horas ao volante, começa a perceber-se que a verdadeira qualidade do CLA 180 está na ausência de esforço. O condutor simplesmente segue viagem. Num automóvel moderno, isso já é uma espécie de luxo.
|Pontos positivos que apresentas
|Pontos menos positivos que apresentas
|Suavidade das transições híbridas
|Motor mais audível sob carga
|Facilidade de condução
|Hesitação da caixa em pedidos rápidos
|Estabilidade e conforto
|Pancadas mais sentidas em piso degradado
|Isolamento acústico
|Dependência dos menus
|Ambiente interior e tecnologia
|Acesso e espaço em altura atrás
|Potencial de eficiência
|Limitações no transporte de objetos volumosos
O Mercedes CLA 180 convence sobretudo pela suavidade, pelo conforto e pela facilidade de condução. A tecnologia híbrida acrescenta momentos de circulação elétrica ao quotidiano, embora a resposta da caixa e os compromissos de espaço e ergonomia mereçam atenção.
Com um preço base anunciado de 48.150 euros, incluindo IVA, no lançamento comercial em Portugal, comunicado a 7 de novembro de 2025, apresenta-se como uma proposta para quem valoriza o requinte e a eficiência mais do que a exuberância das prestações.
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