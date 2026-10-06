Mercedes CLA 180: o híbrido que quer fazer esquecer que tem um motor a gasolina

Elegante por fora, sofisticado por dentro e cada vez mais eficiente debaixo do capô, o Mercedes CLA 180 mostra que a eletrificação não precisa de transformar uma berlina num exercício de racionalidade. Com 156 cv e um sistema híbrido de 48 V, o CLA aposta mais na suavidade e na eficiência do que em números exuberantes. Venha conhecê-lo.

O Mercedes CLA 180 não é daqueles automóveis que precisam de acelerar para chamar a atenção. Basta estacioná-lo. A silhueta baixa, a frente iluminada e a assinatura luminosa que percorre a dianteira fazem o resto.

E, numa época em que praticamente todos os automóveis parecem ter decidido crescer até ao tamanho de uma pequena carrinha, o CLA continua a cultivar aquela ideia algo romântica de que uma berlina pode ser elegante sem pedir desculpa por existir.

Mas existe uma mudança importante por baixo dessa carroçaria. O novo Mercedes CLA 180 deixou de ser apenas uma proposta de acesso à gama e passou a funcionar como uma espécie de montra tecnológica para a estratégia de eletrificação da Mercedes-Benz.

Não é elétrico, não é um híbrido plug-in e também não se comporta exatamente como aquilo que normalmente se entende por um mild hybrid. É outra coisa.

E é precisamente ao volante que isso começa a fazer sentido.

Receita híbrida pouco convencional

O CLA 180 recorre a um motor de quatro cilindros, 1,5 litros, a gasolina, com 136 cv e 200 Nm de binário. Até aqui, nada de extraordinário. A diferença está na forma como esse motor trabalha em conjunto com uma máquina elétrica de 30 cv integrada na caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades.

O resultado são 156 cv de potência combinada.

A bateria tem apenas 1,3 kWh. É pequena, sobretudo quando comparada com as baterias de um híbrido convencional ou de um híbrido plug-in. Só que a Mercedes encontrou uma maneira bastante engenhosa de tirar partido dela. A recuperação de energia pode chegar aos 25 kW e o sistema consegue recorrer ao motor elétrico em várias situações, incluindo em cidade, em desacelerações e em fases de condução a velocidade estabilizada.

Na prática, isto significa que o CLA 180 pode desligar o motor de combustão com uma frequência surpreendente. E nota-se menos do que seria de esperar.

Em cidade, sobretudo quando se conduz com alguma suavidade, o Mercedes passa de um modo para o outro com uma discrição que merece ser destacada. O motor a gasolina desaparece, o carro continua a rolar e, durante alguns instantes, o silêncio toma conta do habitáculo. Não é uma autonomia elétrica propriamente dita. É uma sucessão de pequenos momentos elétricos que, somados, fazem a diferença.

É uma solução inteligente. Talvez até mais inteligente do que a expressão “híbrido ligeiro” deixa perceber.

Suavidade é a palavra de ordem

Existe uma tentação quase inevitável quando se conduz um Mercedes com esta aparência de carregar no acelerador e descobrir até onde vai. O CLA 180 responde, mas não foi feito para isso.

Com 8,8 segundos dos 0 aos 100 km/h e uma velocidade máxima de 218 km/h, as prestações são perfeitamente adequadas para utilização diária. Não existe propriamente falta de andamento. O que existe é uma clara preferência pela progressividade em vez da exuberância.

A eletrificação ajuda nas recuperações, sobretudo quando é necessário sair de uma curva, retomar velocidade à saída de uma rotunda ou ganhar velocidade numa subida sem obrigar o motor a fazer um drama de cada vez que se pede mais qualquer coisa.

Quando se conduz depressa, percebe-se melhor a personalidade do CLA 180. O motor não gosta particularmente de ser espremido. À medida que as rotações sobem, o ruído torna-se mais presente e a resposta deixa de ter a mesma elegância que encontramos a ritmos moderados.

Não é um carro lento. Nem por sombras. Simplesmente parece estar a dizer que existem maneiras mais interessantes de chegar depressa a algum lado.

A caixa 8G-eDCT de oito velocidades contribui para essa sensação. Nas trocas suaves, quase desaparece da equação, que é precisamente o que se espera de uma boa caixa automática.

Quando se exige uma resposta mais imediata, porém, pode hesitar ligeiramente antes de escolher a relação certa. Nada que estrague a experiência, mas é um daqueles pequenos detalhes que se começam a notar depois de alguns quilómetros. E os detalhes, num Mercedes, contam.

Berlina que prefere a estrada à pista

O chassis do CLA 180 segue a mesma filosofia. A direção é leve, rápida e suficientemente precisa para transmitir confiança.

Não existe aquela sensação artificial de isolamento absoluto que alguns automóveis modernos oferecem. O CLA deixa perceber o que está a acontecer nas rodas dianteiras, ainda que sem transformar cada curva numa batalha entre homem e máquina. O comportamento é previsível e muito estável.

Em estrada aberta, isso torna-se particularmente evidente. O CLA 180 ganha velocidade com facilidade, mantém-se composto e transmite aquela sensação agradável de estar a viajar num automóvel concebido para percorrer muitos quilómetros de uma só vez.

É aqui que a suspensão também ganha importância. O CLA não tenta ser um desportivo. A afinação privilegia o equilíbrio entre controlo da carroçaria e conforto e, em utilização normal, consegue filtrar bastante bem as irregularidades. Em estradas mais degradadas, sobretudo com jantes maiores, algumas pancadas chegam ao habitáculo com mais clareza, mas o conjunto permanece sólido.

Depois existe o isolamento acústico. E este é um daqueles atributos que não aparecem numa ficha técnica.

A velocidade aumenta, o ponteiro aproxima-se dos limites legais e, dentro do habitáculo, o ambiente permanece relativamente tranquilo. O ruído aerodinâmico é bem controlado e o motor só reclama quando é realmente chamado a trabalhar. Para quem faz autoestrada com frequência, esta característica vale mais do que alguns cavalos extra que provavelmente nunca serão utilizados.

Tecnologia em doses generosas

Se o exterior procura uma elegância desportiva, o interior assume sem vergonha a obsessão tecnológica da Mercedes-Benz.

O painel é dominado por ecrãs e por uma arquitetura que aproxima o CLA dos modelos elétricos da marca. A quarta geração do MBUX e o novo sistema operativo MB.OS colocam a conectividade no centro da experiência, com uma interface moderna e uma quantidade quase absurda de funções.

Mas o problema de um automóvel cada vez mais digital é que as funções mais simples começam, por vezes, a exigir uma pequena caça ao tesouro pelos menus. O ecrã responde rapidamente, os grafismos são apelativos e as possibilidades são muitas, mas ainda existe espaço para tornar determinadas operações mais intuitivas.

Talvez seja a inevitável contradição dos carros modernos. Temos computadores extraordinariamente sofisticados sobre rodas e, depois, precisamos de pensar onde está o comando para fazer uma coisa que antigamente se resolvia com… um botão.

A posição de condução é confortável e a qualidade percebida está à altura daquilo que se espera da marca. Materiais, iluminação e desenho contribuem para uma atmosfera sofisticada, embora algumas escolhas possam dividir opiniões.

Os bancos dianteiros são claramente o lugar certo para estar. Atrás, a história é menos generosa. A linha descendente do tejadilho beneficia o desenho exterior, mas cobra o preço em espaço para a cabeça dos passageiros mais altos. O acesso também não é tão natural como numa berlina tradicional de três volumes.

É o preço a pagar pelo estilo. E, neste caso, parece ser um preço que a Mercedes aceita pagar.

E a bagageira?

O CLA continua a ser uma proposta perfeitamente utilizável para uma família pequena ou para quem não transforma cada viagem de fim de semana numa operação logística de emergência.

O problema não está tanto na capacidade como no formato e na filosofia da carroçaria. A linha coupé obriga a alguns compromissos, sobretudo quando se transportam objetos volumosos.

Mas o CLA não pretende ser uma carrinha. Também seria injusto pedir-lhe que fosse.

Consumos? Uma surpresa

É provavelmente nesta área que o CLA 180 mais surpreende.

A Mercedes anuncia um consumo combinado de 4,9 l/100 km e emissões de 111 g/km na configuração atualmente apresentada para o mercado português. São números particularmente interessantes para uma berlina deste porte e ajudam a perceber a importância dada à eficiência neste projeto.

Mais importante do que o número homologado é a forma como o sistema consegue aproximar-se dele.

A condução urbana favorece bastante a estratégia híbrida. O CLA pode desligar o motor de combustão nas desacelerações, recuperar energia e voltar a utilizá-la posteriormente para movimentar o automóvel. A possibilidade de circular em modo elétrico a baixa velocidade e de fazer “sailing” elétrico até cerca de 100 km/h permite reduzir o tempo de funcionamento do motor a gasolina sem exigir qualquer intervenção do condutor.

Ou seja, não é necessário mudar radicalmente de hábitos para tirar partido da tecnologia.

Mas há uma condição. O pé direito. Quem conduzir o CLA 180 como se estivesse num hot hatch provavelmente verá os consumos subir. Quem deixar o sistema trabalhar, antecipar travagens e aproveitar a inércia do automóvel perceberá rapidamente porque é que esta arquitetura híbrida faz sentido.

CLA 180: o luxo está na facilidade

O novo Mercedes CLA 180 é um daqueles automóveis que não impressiona necessariamente por uma característica isolada.

Não tem a aceleração de um elétrico potente. Não oferece a autonomia elétrica de um híbrido plug-in. Não pretende ser um desportivo. Mas junta muitas coisas.

Tem presença. É confortável. É silencioso. É tecnologicamente sofisticado. Consome pouco para o tipo de automóvel que é e consegue utilizar a eletrificação de uma forma muito mais eficaz do que a dimensão da sua bateria faria supor.

Sobretudo, é fácil de conduzir. Depois de algumas horas ao volante, começa a perceber-se que a verdadeira qualidade do CLA 180 está na ausência de esforço. O condutor simplesmente segue viagem. Num automóvel moderno, isso já é uma espécie de luxo.

Pontos positivos que apresentas Pontos menos positivos que apresentas Suavidade das transições híbridas Motor mais audível sob carga Facilidade de condução Hesitação da caixa em pedidos rápidos Estabilidade e conforto Pancadas mais sentidas em piso degradado Isolamento acústico Dependência dos menus Ambiente interior e tecnologia Acesso e espaço em altura atrás Potencial de eficiência Limitações no transporte de objetos volumosos

O Mercedes CLA 180 convence sobretudo pela suavidade, pelo conforto e pela facilidade de condução. A tecnologia híbrida acrescenta momentos de circulação elétrica ao quotidiano, embora a resposta da caixa e os compromissos de espaço e ergonomia mereçam atenção.

Com um preço base anunciado de 48.150 euros, incluindo IVA, no lançamento comercial em Portugal, comunicado a 7 de novembro de 2025, apresenta-se como uma proposta para quem valoriza o requinte e a eficiência mais do que a exuberância das prestações.