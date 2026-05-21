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Energia solar e eólica ultrapassam gás pela primeira vez à escala mundial

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Hugo Nabais says:
    21 de Maio de 2026 às 11:53

    “Outro dado relevante tem que ver com o carvão. Apesar das preocupações relacionadas com segurança energética e aumento dos preços dos combustíveis, não se verificou um regresso significativo à produção elétrica baseada em carvão.”
    Depende do que se considera significativo!

    Hoje o que está a ser medido:
    – China 60% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
    – Mongólia 86% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
    – India entre 50 a 90% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (depende da região)
    – Polonia 36% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
    – Indonésia 71% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
    – Wyoming + Utah 57% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (sim USA)
    – Missouri 48% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (sim USA)
    – Africa do Sul 84% de toda a produção eléctrica vem do carvão!!!

    E mais que não me apetece transcrever para aqui!

    Responder
    • Max says:
      21 de Maio de 2026 às 12:15

      Todos produtores de carvão. O preço do importado aumenta bastante (e, na Europa, com as taxas de emissão de CO2 não é competitivo, exceto na Polónia e Alemanha, que o produzem)..
      Mas a China tem interesse porque é o maior produtor e consumidor de carvão – e, ao mesmo tempo, produz 4.000 TWh em energias limpas, quase o mesmo que os EUA com todas as fontes de energia. O que mostra bem o peso da indústria chinesa – devoradora de energia.

      Responder
      • Realista says:
        21 de Maio de 2026 às 12:24

        E mesmo assim é preciso meter em contexto:

        Nos anos 90 a China tinha 75% da energia produzida a partir de carvão enquanto que em 2025 teve 50% apesar do consumo de energia ter aumentado 4x durante o mesmo período de tempo…

        Responder
  2. Max says:
    21 de Maio de 2026 às 12:01

    E em Portugal (Fonte: Ren Hub), em abril de 2026 vs. abril de 2025:
    – Produção renovável: 2.513 GHh (abril/2026), 3.636 GHh (abril/2025), -30.9% (pela diminuição da hídrica e biomassa)
    – da qual, Solar: 585 GWh (abril/2026), 553 GWh (abril/2025), +37,4%
    – Produção não renovável – Gás: 553 GWh (abril/2026), 332 GWH (abril/2025), +66,6%
    Em Portugal, em abril, a produção de energia elétrica de origem solar também foi superior à gerada por gás.
    Mas é de notar que desde o apagão (em final de abril/2025) tem-se assistido ao aumento do peso do gás (produção elétrica nas centrais de ciclo combinado) que tem sido atribuído a dar maior garantia de segurança e estabilidade à rede elétrica. Com o preço do GNL a subir (embora o mercado do gás para as centrais elétricas apresente diferenças), não é nada bom.

    Responder

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