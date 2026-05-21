Energia solar e eólica ultrapassam gás pela primeira vez à escala mundial

A energia eólica e solar alcançaram um feito histórico em abril de 2026 ao produzirem mais eletricidade do que o gás natural em todo o mundo. Os novos dados reforçam a rápida transformação do setor energético global.

Crescimento das energias renováveis continua a acelerar

Pela primeira vez na história, a energia produzida a partir do vento e do sol superou a eletricidade gerada por centrais a gás durante um mês completo à escala global. O marco foi alcançado em abril de 2026 e evidencia a aceleração da transição energética em vários mercados internacionais.

De acordo com uma análise recente da Ember, organização independente especializada em energia, a produção combinada de energia eólica e solar representou 22% da eletricidade mundial ao longo do mês. Já o gás natural ficou pelos 20%.

No total, as duas fontes renováveis produziram 531 terawatt-hora de eletricidade, enquanto as centrais a gás geraram 477 terawatt-hora. A diferença entre ambos os valores atingiu os 54 terawatt-hora, um máximo histórico para as renováveis.

Em abril, a energia solar e eólica conseguiu responder à maior parte do aumento da procura global de eletricidade, limitando assim a necessidade de recorrer ao gás natural para reforçar a produção.

Outro dado relevante tem que ver com o carvão. Apesar das preocupações relacionadas com segurança energética e aumento dos preços dos combustíveis, não se verificou um regresso significativo à produção elétrica baseada em carvão.

Comparando com abril de 2021, percebe-se melhor a dimensão da evolução. Há cinco anos, a produção elétrica proveniente do gás rondava praticamente o mesmo nível atual, com 476 terawatt-hora. No entanto, a produção conjunta de energia solar e eólica ficava-se pelos 245 terawatt-hora, menos de metade do registado este ano.

Principais mercados registaram aumentos expressivos

A produção renovável cresceu em praticamente todos os grandes mercados mundiais analisados durante abril de 2026. Globalmente, a geração de energia solar e eólica aumentou cerca de 13% face ao mesmo período do ano passado. Entre os países e regiões com maior crescimento destacam-se:

China - aumento de 14%

União Europeia - crescimento de 13%

Reino Unido - subida de 35%

Estados Unidos - aumento de 8%

Austrália - crescimento de 17%

Chile - subida de 24%

Brasil - aumento de 4%

Abril costuma ser um mês favorável para este tipo de recordes energéticos. Na primavera do hemisfério norte, verifica-se normalmente uma combinação de ventos mais fortes, maior produção solar e menor consumo elétrico entre os períodos de aquecimento e arrefecimento.

Ainda assim, a tendência é certa. O relatório Global Electricity Review da Ember já tinha concluído que, em 2025, toda a subida da procura mundial de eletricidade foi satisfeita exclusivamente por energia solar e eólica.

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