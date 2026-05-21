Energia solar e eólica ultrapassam gás pela primeira vez à escala mundial
A energia eólica e solar alcançaram um feito histórico em abril de 2026 ao produzirem mais eletricidade do que o gás natural em todo o mundo. Os novos dados reforçam a rápida transformação do setor energético global.
Crescimento das energias renováveis continua a acelerar
Pela primeira vez na história, a energia produzida a partir do vento e do sol superou a eletricidade gerada por centrais a gás durante um mês completo à escala global. O marco foi alcançado em abril de 2026 e evidencia a aceleração da transição energética em vários mercados internacionais.
De acordo com uma análise recente da Ember, organização independente especializada em energia, a produção combinada de energia eólica e solar representou 22% da eletricidade mundial ao longo do mês. Já o gás natural ficou pelos 20%.
No total, as duas fontes renováveis produziram 531 terawatt-hora de eletricidade, enquanto as centrais a gás geraram 477 terawatt-hora. A diferença entre ambos os valores atingiu os 54 terawatt-hora, um máximo histórico para as renováveis.
Em abril, a energia solar e eólica conseguiu responder à maior parte do aumento da procura global de eletricidade, limitando assim a necessidade de recorrer ao gás natural para reforçar a produção.
Outro dado relevante tem que ver com o carvão. Apesar das preocupações relacionadas com segurança energética e aumento dos preços dos combustíveis, não se verificou um regresso significativo à produção elétrica baseada em carvão.
Comparando com abril de 2021, percebe-se melhor a dimensão da evolução. Há cinco anos, a produção elétrica proveniente do gás rondava praticamente o mesmo nível atual, com 476 terawatt-hora. No entanto, a produção conjunta de energia solar e eólica ficava-se pelos 245 terawatt-hora, menos de metade do registado este ano.
Principais mercados registaram aumentos expressivos
A produção renovável cresceu em praticamente todos os grandes mercados mundiais analisados durante abril de 2026. Globalmente, a geração de energia solar e eólica aumentou cerca de 13% face ao mesmo período do ano passado. Entre os países e regiões com maior crescimento destacam-se:
- China - aumento de 14%
- União Europeia - crescimento de 13%
- Reino Unido - subida de 35%
- Estados Unidos - aumento de 8%
- Austrália - crescimento de 17%
- Chile - subida de 24%
- Brasil - aumento de 4%
Abril costuma ser um mês favorável para este tipo de recordes energéticos. Na primavera do hemisfério norte, verifica-se normalmente uma combinação de ventos mais fortes, maior produção solar e menor consumo elétrico entre os períodos de aquecimento e arrefecimento.
Ainda assim, a tendência é certa. O relatório Global Electricity Review da Ember já tinha concluído que, em 2025, toda a subida da procura mundial de eletricidade foi satisfeita exclusivamente por energia solar e eólica.
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“Outro dado relevante tem que ver com o carvão. Apesar das preocupações relacionadas com segurança energética e aumento dos preços dos combustíveis, não se verificou um regresso significativo à produção elétrica baseada em carvão.”
Depende do que se considera significativo!
Hoje o que está a ser medido:
– China 60% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
– Mongólia 86% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
– India entre 50 a 90% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (depende da região)
– Polonia 36% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
– Indonésia 71% de toda a produção eléctrica vem do carvão!
– Wyoming + Utah 57% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (sim USA)
– Missouri 48% de toda a produção eléctrica vem do carvão! (sim USA)
– Africa do Sul 84% de toda a produção eléctrica vem do carvão!!!
E mais que não me apetece transcrever para aqui!
Todos produtores de carvão. O preço do importado aumenta bastante (e, na Europa, com as taxas de emissão de CO2 não é competitivo, exceto na Polónia e Alemanha, que o produzem)..
Mas a China tem interesse porque é o maior produtor e consumidor de carvão – e, ao mesmo tempo, produz 4.000 TWh em energias limpas, quase o mesmo que os EUA com todas as fontes de energia. O que mostra bem o peso da indústria chinesa – devoradora de energia.
E mesmo assim é preciso meter em contexto:
Nos anos 90 a China tinha 75% da energia produzida a partir de carvão enquanto que em 2025 teve 50% apesar do consumo de energia ter aumentado 4x durante o mesmo período de tempo…
E em Portugal (Fonte: Ren Hub), em abril de 2026 vs. abril de 2025:
– Produção renovável: 2.513 GHh (abril/2026), 3.636 GHh (abril/2025), -30.9% (pela diminuição da hídrica e biomassa)
– da qual, Solar: 585 GWh (abril/2026), 553 GWh (abril/2025), +37,4%
– Produção não renovável – Gás: 553 GWh (abril/2026), 332 GWH (abril/2025), +66,6%
Em Portugal, em abril, a produção de energia elétrica de origem solar também foi superior à gerada por gás.
Mas é de notar que desde o apagão (em final de abril/2025) tem-se assistido ao aumento do peso do gás (produção elétrica nas centrais de ciclo combinado) que tem sido atribuído a dar maior garantia de segurança e estabilidade à rede elétrica. Com o preço do GNL a subir (embora o mercado do gás para as centrais elétricas apresente diferenças), não é nada bom.