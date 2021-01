O fornecedor da Apple, Foxconn, fechou um acordo com a startup chinesa de veículos elétricos Byton para colocar o primeiro carro desta última empresa em produção em 2022.

Estes negócios cruzados fazem parte de uma estrutura gigante de fabrico como é a da Foxconn. Contudo, numa altura de rumores em volta do hipotético carro elétrico da empresa de Cupertino, o assunto aquece na linha de montagem.

Foxconn vai fabricar o carro elétrico para a Byton

A Foxconn planeia investir 200 milhões de dólares no empreendimento. Segundo a Bloomberg, ambas as empresas têm planos para iniciar a produção em massa do SUV elétrico Byton M-Byte no primeiro trimestre de 2022.

O negócio pode ajudar a aflita Byton, que recentemente falhou um prazo prometido para lançar o M-Byte no mercado chinês em 2020. Contudo, a parceria também sugere uma grande aposta da Foxconn no mercado de veículos elétricos.

Mas será relevante para o projeto da Apple?

O impacto direto não pode ser visto nesta fase. Contudo, é um investimento significativo não só em equipamento de fabrico, mas também em experiência. A empresa de Taiwan é a maior parceira na rede de fornecedores da Apple.

A Foxconn é conhecida por produzir o iPhone e outros produtos para a gigante da tecnologia de Cupertino, que também está de olho no mercado de carros elétricos.

Conforme temos visto, intensificaram-se recentemente os rumores sobre o desenvolvimento do projeto Titan, o envolvimento da Apple no mundo dos carros elétricos, que começou a ser falado em 2014. Relatórios recentes indicam que o trabalho com veículos da Apple pode dar frutos na década de 2020.

Um relatório revela dados que apontam para que este suposto carro da Apple carro possa chegar mais cedo do que o esperado, devendo a sua apresentação ocorrer em 2024.