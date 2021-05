Elon Musk twittou que a entrega do Tesla Model S Plaid será adiada até 10 de junho

O CEO da Tesla, Elon Musk, twittou este sábado que as entregas do Tesla Model S Plaid serão adiadas até 10 de junho, porque o carro precisa de “mais uma semana de ajustes”.

Este modelo poderoso da Tesla é aguardado há muito. É mais potente, o mais rápido de sempre e promete uma autonomia superior a 830 km.

Esta máquina está em desenvolvimento desde 2019 e promete ser um elétrico poderoso com 1100 cv de potência, um número que lhe permite ir dos 0 aos 100 km/h em cerca de 2 segundos e atingir cerca de 320 km/h de velocidade máxima.

Musk twittou no passado dia 20 de maio que a Tesla realizaria um evento de entrega no dia 3 de junho na sua fábrica em Fremont, Califórnia. Contudo, ainda não estará tudo pronto.

Este carro parece uma nave espacial. Palavras não podem descrever a ressonância límbica.

Twittou Musk, que também é CEO da SpaceX.

A Tesla exibiu o Model S Plaid como parte da sua apresentação do Battery Day em setembro passado.

As especificações atuais no site da Tesla mostram que o Plaid terá um alcance entre 628 e 663 km, com o próximo Plaid Plus num alcance de mais de 830 km.

O site da Tesla, hoje, 29 de maio, mostra o preço de compra do Model S Plaid a começar nos 90 990 euros e o Plaid Plus nos 150 990 euros. Conforme pode ser visto no site, o Plaid Plus está listado como “disponível em meados de 2022”.

A fazer fé nas palavras do CEO da empresa, este novo Model S vai ser de qualidade “espacial”.