Elon Musk sugere que Tesla pode começar a minerar lítio

A eletrificação dos automóveis traz grandes benefícios já conhecidos. Isto é, da redução da nossa pegada de carbono até ao fim da dependência de combustíveis fósseis, a humanidade tem rapidamente de mudar o paradigma. Contudo, com a pandemia e com a guerra, parece estar mais difícil conseguir certos elementos, como o lítio, para fabricar as baterias dos elétricos.

Musk refere que não há escassez deste elemento em si, já que o lítio está em quase todos os lugares da Terra.

Há um grande obstáculo com o qual os fabricantes de veículos elétricos (VE) lutam: a disponibilidade de elementos raros necessários para o fabrico das baterias.

A mineração de lítio, em particular, provou ser extremamente difícil, com um alto custo ambiental e um custo humanitário considerável em certas partes do mundo.

Como resultado, a indústria enfrenta agora uma crise de lítio. Além, disso, há outras razões a acumular a estas, como, por exemplo, a crescente procura por carros elétricos. Tudo isto levou a que os preços globais do lítio disparassem mais de 450% nos últimos 12 meses.

Tesla pode ter de "minerar" lítio

Conforme referiu o CEO da marca, a conjuntura atual poderá levar a Tesla a entrar numa nova indústria: a mineira.

O preço do lítio subiu a níveis insanos! Tesla pode realmente ter de entrar na mineração e refinação directamente à escala, a menos que os custos melhorem. Não falta o elemento em si, pois o lítio está em quase todo o lado na Terra, mas o ritmo de extracção/refinamento é lento.

Escreveu o CEO da Tesla, Elon Musk, no Twitter na sexta-feira.

Carros elétricos estão a ficar mais caros

É uma sugestão surpreendente, considerando a enorme quantidade de recursos necessários para a Tesla iniciar o seu próprio negócio de extração mineral.

Além disso, as outras empresas procuram alternativas para acabar com a dependência do planeta destes recursos e elementos difíceis de extrair.

Tem-se falado, por exemplo, no zinco. Alguns investigadores acreditam que poderia fornecer uma alternativa válida. Outros argumentam que as baterias de sal ou de iões de sódio também podem ser promissoras.

Por outras palavras, a Tesla provavelmente terá que confiar no lítio no futuro próximo, apesar dos custos crescentes.

Isso significa que podemos ver a empresa americana e outros fabricantes de VEs a aumentar os seus preços, prejudicando os esforços em andamento para defender a adoção generalizada de elétricos.

De facto, a Tesla já teve que aumentar os preços em toda a sua linha, em menos de um semana os preços aumentaram duas vezes no mercado americano e chinês.

Este parece ser um período difícil para os fabricantes de veículos elétricos, apesar do aumento das vendas, como foi hoje reportado.

No fundo, os preços estarão sempre em observação porque continua a haver escassez global de microchips e a incerteza política resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentando os preços das mercadorias e matérias-primas.

