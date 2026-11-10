Elon Musk revelou o que está a travar os planos da Tesla. E não é falta de dinheiro!

O diretor-executivo da Tesla explicou que manter a produção da Cybertruck exige pessoas, engenharia e capacidade industrial que podem ser direcionadas para aumentar a produção do Cybercab. A Tesla prepara uma reorganização da sua fábrica do Texas, prevista para 2027.

Uma vez que o Cybercab “transformará PROFUNDAMENTE o mundo do transporte terrestre”, nas palavras de Elon Musk, a Tesla pretende dar maior prioridade ao seu veículo autónomo de dois lugares. Numa publicação, empresário reconheceu que a empresa dispõe de um número limitado de profissionais especializados para acompanhar vários projetos industriais de grande dimensão em simultâneo.

Os recursos humanos como principal limitação

Segundo Elon Musk, existe um número restrito de pessoas inteligentes e dedicadas, capazes de trabalhar em projetos desta envergadura. Na sua perspetiva, manter uma linha de produção complexa, a respetiva cadeia de abastecimento e os recursos de engenharia associados à Cybertruck impede que esses meios sejam utilizados para acelerar a produção do Cybercab.

Além disso, Musk mencionou o espaço fabril e os equipamentos necessários, sublinhando que a Tesla tem de decidir onde concentrar os seus recursos. A declaração não significa que a empresa seja tecnicamente incapaz de fabricar os dois veículos ao mesmo tempo, mas evidencia as dificuldades de gerir os meios necessários para expandir ambos os projetos em paralelo.

There are efficiency improvements coming that will allow for a 40kWh Cybercab pack. We will make this in liquid silver, so the colors are not too monotonous. The biggest thing most people fail to understand is that there are a very limited number of smart, dedicated people! They can only do so many things. If we have to maintain a complex production line, supply chain and allocate engineering for Cybertruck, we can’t use those people or factory space and machinery for scaling Cybercab, which is the vehicle that will PROFOUNDLY transform the world of terrestrial transport! — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026

Linha da Cybertruck no Texas poderá ser desmantelada

As declarações surgem na sequência dos planos da Tesla para reorganizar a produção na Gigafactory Texas. Segundo Musk, o desmantelamento da linha de montagem da Cybertruck nesta unidade, que permitirá libertar espaço e capacidade industrial para outros objetivos, deverá ocorrer algures entre junho ou julho de 2027. A empresa pretende ainda gerir as encomendas pendentes antes dessa transição.

Apesar do encerramento da linha no Texas, não foi confirmado que a Cybertruck deixe de ser produzida noutras unidades industriais.

Cybercab é a prioridade da Tesla

O Cybercab foi concebido para o transporte autónomo de passageiros e representa uma das principais apostas da Tesla na mobilidade sem condutor. Assim sendo, pelo potencial que lhe reconhece, a empresa pretende concentrar mais recursos humanos, técnicos e industriais no seu desenvolvimento e no aumento da respetiva produção.

Segundo Musk, a decisão não depende apenas do espaço disponível nas fábricas, mas mais da necessidade de distribuir profissionais especializados, engenharia, equipamentos e capacidade de produção.

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