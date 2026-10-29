Elon Musk responde com um “pum” às críticas ao Tesla Roadster voador. E a ciência?

O Tesla Roadster promete até voar, mas as dúvidas sobre a sua viabilidade continuam bem assentes na Terra. Quando confrontado com críticas técnicas, Elon Musk preferiu responder com uma piada sobre peidos. Muito espetáculo, poucas explicações e uma promessa que se arrasta há quase uma década.

Tesla Roadster voador? Nem todos estão convencidos

A apresentação do novo Tesla Roadster trouxe novamente Elon Musk para o centro das atenções. O desportivo elétrico, desenvolvido com a colaboração da SpaceX, demonstrou manobras invulgares, incluindo saltos sobre outros veículos e movimentos no ar com recurso a propulsores.

A demonstração impressionou, mas também despertou algumas dúvidas. Afinal, uma coisa é conseguir fazer um automóvel levantar voo durante alguns segundos. Outra, bastante diferente, é transformar essa capacidade numa solução prática, segura e utilizável.

Foi precisamente esta distinção que levou Yann LeCun, conhecido investigador de inteligência artificial, a questionar publicamente a tecnologia apresentada pela Tesla.

O problema não é voar. É a física

Numa publicação na rede social X, a 17 de outubro, LeCun analisou o possível funcionamento dos propulsores, considerando a utilização de ar comprimido.

Segundo os seus cálculos, mesmo admitindo que metade da massa do automóvel correspondesse ao ar armazenado, o sistema conseguiria produzir menos de dez segundos de impulso útil, provavelmente cerca de cinco segundos.

Okay, so it's just compressed air.

Easier.

But crappy specific impulse (less than 50 seconds).



Even assuming that 50% of the mass of the car is the compressed air, that gives you less than 10s of useful thrust (with thrust-to-weight ratio larger than 1.0). Probably more like 5… — Yann LeCun (@ylecun) October 17, 2026

O investigador considerou, por isso, que a demonstração poderia depender de uma estrutura extremamente leve e de grandes depósitos de ar comprimido. A sua conclusão foi particularmente incisiva: tratava-se de uma demonstração interessante, mas totalmente impraticável.

Importa esclarecer que estas estimativas partiram de hipóteses sobre a configuração do automóvel, não de especificações técnicas completas divulgadas pela Tesla. Portanto, a análise levanta questões pertinentes, mas não demonstra, por si só, que a tecnologia seja inviável.

I fart in your general direction 💨 — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2026

Musk responde com humor, não com argumentos

Perante as críticas, seria interessante conhecer uma explicação de Musk sobre a capacidade dos depósitos, a pressão utilizada, a massa do automóvel ou a autonomia dos propulsores.

Mas a resposta do empresário, publicada a 18 de outubro, foi bastante diferente:

“I fart in your general direction!”

Em português, algo como “Dou um peido na tua direção!”

A frase não foi inventada por Musk. Trata-se de uma referência à comédia britânica de 1975, Monty Python and the Holy Grail, na qual um soldado francês insulta absurdamente o Rei Artur e os seus companheiros.

A referência cinematográfica tem graça e enquadra-se no habitual sentido de humor irreverente de Musk. Contudo, não responde a uma única das objeções técnicas levantadas por LeCun.

O investigador acabou por entrar na brincadeira, comparando o sistema de propulsão do Roadster a um enorme peido pressurizado, referindo sarcasticamente 700 bares, 600 litros e três segundos de funcionamento.

A conversa transformou-se rapidamente numa disputa humorística, enquanto a discussão sobre a engenharia ficou para segundo plano.

O verdadeiro problema do Roadster pode não ser a tecnologia

Existe outro aspeto que torna este episódio particularmente interessante. A segunda geração do Tesla Roadster foi anunciada em 2017, com entregas inicialmente previstas para 2020. Entretanto, sucederam-se os adiamentos, as alterações ao projeto e novas promessas.

Na apresentação realizada em outubro de 2026, a Tesla apontou agora para o início da produção em 2028.

Também os números mudaram. A autonomia inicialmente anunciada rondava os 1000 quilómetros. A nova referência apresentada ultrapassa os 480 quilómetros, significativamente menos do que a promessa original.

Em contrapartida, a Tesla fala agora de acelerações dos 0 aos 100 km/h em menos de um segundo, utilizando tecnologias de propulsão que ultrapassam as soluções automóveis convencionais.

São números extraordinários. Mas, depois de tantos anos de expectativas, a questão já não é apenas saber o que o Roadster poderá fazer numa demonstração cuidadosamente preparada.

É perceber o que conseguirá fazer enquanto automóvel real, com passageiros, sistemas de segurança, homologação e utilização regular.