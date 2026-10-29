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Elon Musk responde com um “pum” às críticas ao Tesla Roadster voador. E a ciência?

1 Comentário

O Tesla Roadster promete até voar, mas as dúvidas sobre a sua viabilidade continuam bem assentes na Terra. Quando confrontado com críticas técnicas, Elon Musk preferiu responder com uma piada sobre peidos. Muito espetáculo, poucas explicações e uma promessa que se arrasta há quase uma década.

Tesla Roadster voador? Nem todos estão convencidos

A apresentação do novo Tesla Roadster trouxe novamente Elon Musk para o centro das atenções. O desportivo elétrico, desenvolvido com a colaboração da SpaceX, demonstrou manobras invulgares, incluindo saltos sobre outros veículos e movimentos no ar com recurso a propulsores.

A demonstração impressionou, mas também despertou algumas dúvidas. Afinal, uma coisa é conseguir fazer um automóvel levantar voo durante alguns segundos. Outra, bastante diferente, é transformar essa capacidade numa solução prática, segura e utilizável.

Foi precisamente esta distinção que levou Yann LeCun, conhecido investigador de inteligência artificial, a questionar publicamente a tecnologia apresentada pela Tesla.

O problema não é voar. É a física

Numa publicação na rede social X, a 17 de outubro, LeCun analisou o possível funcionamento dos propulsores, considerando a utilização de ar comprimido.

Segundo os seus cálculos, mesmo admitindo que metade da massa do automóvel correspondesse ao ar armazenado, o sistema conseguiria produzir menos de dez segundos de impulso útil, provavelmente cerca de cinco segundos.

O investigador considerou, por isso, que a demonstração poderia depender de uma estrutura extremamente leve e de grandes depósitos de ar comprimido. A sua conclusão foi particularmente incisiva: tratava-se de uma demonstração interessante, mas totalmente impraticável.

Importa esclarecer que estas estimativas partiram de hipóteses sobre a configuração do automóvel, não de especificações técnicas completas divulgadas pela Tesla. Portanto, a análise levanta questões pertinentes, mas não demonstra, por si só, que a tecnologia seja inviável.

Musk responde com humor, não com argumentos

Perante as críticas, seria interessante conhecer uma explicação de Musk sobre a capacidade dos depósitos, a pressão utilizada, a massa do automóvel ou a autonomia dos propulsores.

Mas a resposta do empresário, publicada a 18 de outubro, foi bastante diferente:

“I fart in your general direction!”

Em português, algo como “Dou um peido na tua direção!”

A frase não foi inventada por Musk. Trata-se de uma referência à comédia britânica de 1975, Monty Python and the Holy Grail, na qual um soldado francês insulta absurdamente o Rei Artur e os seus companheiros.

A referência cinematográfica tem graça e enquadra-se no habitual sentido de humor irreverente de Musk. Contudo, não responde a uma única das objeções técnicas levantadas por LeCun.

O investigador acabou por entrar na brincadeira, comparando o sistema de propulsão do Roadster a um enorme peido pressurizado, referindo sarcasticamente 700 bares, 600 litros e três segundos de funcionamento.

A conversa transformou-se rapidamente numa disputa humorística, enquanto a discussão sobre a engenharia ficou para segundo plano.

O verdadeiro problema do Roadster pode não ser a tecnologia

Existe outro aspeto que torna este episódio particularmente interessante. A segunda geração do Tesla Roadster foi anunciada em 2017, com entregas inicialmente previstas para 2020. Entretanto, sucederam-se os adiamentos, as alterações ao projeto e novas promessas.

Na apresentação realizada em outubro de 2026, a Tesla apontou agora para o início da produção em 2028.

Também os números mudaram. A autonomia inicialmente anunciada rondava os 1000 quilómetros. A nova referência apresentada ultrapassa os 480 quilómetros, significativamente menos do que a promessa original.

Em contrapartida, a Tesla fala agora de acelerações dos 0 aos 100 km/h em menos de um segundo, utilizando tecnologias de propulsão que ultrapassam as soluções automóveis convencionais.

São números extraordinários. Mas, depois de tantos anos de expectativas, a questão já não é apenas saber o que o Roadster poderá fazer numa demonstração cuidadosamente preparada.

É perceber o que conseguirá fazer enquanto automóvel real, com passageiros, sistemas de segurança, homologação e utilização regular.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Roadster Tesla tesla roadster

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Comentários

1
  1. RE
    Realista

    Isto não é voar, mas sim cair… com estilo.

    Responder

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