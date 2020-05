Com fábricas em todo o mundo, a Tesla e Elon Musk têm sido muito afetados pela pandemia da COVID-19 e pelos seus efeitos. Foram obrigados a fechar algumas das suas fábricas e assim parar a produção dos seus carros elétricos.

O homem forte da empresa sempre se mostrou contra esta decisão imposta e foram vários os seus tweets incendiários. Agora, e numa decisão unilateral, resolveu abrir a fábrica da Tesla de Freemont, contra as indicações das autoridades locais.

Uma decisão unilateral de Elon Musk

Foi ontem que as portas da fábrica de Freemont da Tesla voltaram a abrir, por uma decisão de Elon Musk. Esta tinha sido encerrada no dia 23 de março devido à pandemia de COVID-19 e não tinha data para voltar à produção.

A postura do responsável máximo da Tesla vai contra todas as indicações das autoridades do condado de Alameda. Já no fim de semana passado tinha tomado a decisão de processar esta entidade, para que fosse reposta a normalidade.

Fábrica da Tesla de Freemont foi reaberta

Agora, e de acordo com o que anunciou no Twitter, as portas da fábrica foram abertas e a produção retomada. A postura de Elon Musk é simples e prática. Quer a sua fábrica a produzir e ele será o responsável. Referiu que “se alguém for preso que seja só eu”.

Elon Musk está disposto a ir mais longe e terá ameaçado uma grande mudança na Tesla. Fruto desta situação anunciou que está disposto a mudar a localização da sede da Tesla para o Texas ou Nevada. Anunciou igualmente que a presença da fábrica de Freemont dependerá do desfecho desta situação.

Medidas contra a COVID-19 ignoradas

Quem surpreendentemente aproveitou esta situação foi o próprio presidente dos Estados Unidos, que se colocou ao lado do próprio Musk. Nas palavras de Donald Trump, a Tesla deveria ser autorizada a abrir a sua fábrica, uma vez que “isso pode ser feito rapidamente e com segurança”.

A posição de Elon Musk contra a COVID-19 tem dado origem a algumas mensagens estranhas publicadas no Twitter. Mostrou-se desde cedo contra as medidas de proteção tomadas e contra o confinamento que está a ser imposto.