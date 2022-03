Uma das pessoas que mais se tem destacado no meio de todo o problema da Ucrânia é Elon Musk. O homem forte da Starlink e da Tesla tem conseguido ajudar o país de Volodymyr Zelensky, quer através do acesso à Internet, quer de outras formas.

Desta vez o foco não parece estar em Elon Musk, mas sim nos seus carros elétricos. Vários utilizadores do Twitter pedem uma nova posição, com o bloquear ou o desligar dos carros da Tesla na Rússia, como medida de pressão a Vladimir Putin.

Muitas empresas têm estado a cortar laços com a Rússia, como forma de protesto e de pressão. Ao retirarem os seus serviços e produtos deste território esperam conseguir que a situação na Ucrânia seja revertida e as intensões de ocupação do país seja abandonadas.

Agora, e apenas como uma ideia possível de ser implementada, vários utilizadores propuseram a Elon Musk uma nova medida. Pedem que este desligue os carros da Tesla sejam desligados remotamente e que os utilizadores percam o acesso e a possibilidade os usarem.

@elonmusk could you turn off every single tesla in Russia? — meinschatzi.loopring.eth (@bschatz83) February 27, 2022

A forma de abordar esta questão parece estar a ser diferente entre estes utilizadores do Twitter. Se por um lado há quem peça simplesmente que a Tesla desligue remotamente os carros, há quem defenda que deve ser criado um embargo tecnológico na Rússia.

Tanto Elon Musk como a Tesla acabaram por não responder a estes pedidos, o que não deixou claro qual a posição da empresa e do seu responsável. Provavelmente esta seria uma medida possível, mas que não será tomada num futuro próximo pela Tesla.

Can you turn off @Tesla in Russia as a sort of tech embargo? — Fozzy Bear (@FozzyBearPDX) February 27, 2022

O próprio Elon Musk parece ser contra este tipo de medidas e revelou isso mesmo no passado fim de semana. Do que revelou numa mensagem partilhada no Twitter, recusa-se a aplicar qualquer tipo de bloqueio ou censura no acesso à Internet que a Starlink proporciona.

Mesmo sendo possível, esta seria certamente uma medida que traria sérios problemas à Tesla. Uma coisa é deixar de fornecer os seus serviços, outra coisa é tomar medidas deliberadas que possam interferir diretamente com os bens de privados, mesmo que numa zona de conflito.