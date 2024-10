Elon Musk afirma que a Tesla vai receber a condução totalmente autónoma em 2025

O recente evento da Tesla que apresentou o Cybercab pode ter sido breve, mas estava repleto de anúncios significativos. Durante a transmissão em direto, Elon Musk lançou algumas bombas e assumiu alguns compromissos promissores. Parece que a Tesla deu um grande passo em frente no seu sistema de condução totalmente autónoma (FSD, originalmente) não supervisionada.

Elon Musk declarou que "a condução totalmente autónoma estará disponível na Califórnia e no Texas no próximo ano". Esta declaração implica que, até 2025, os residentes destes dois estados poderão ativar a tão esperada funcionalidade de condução não supervisionada.

No entanto, recomenda-se cautela com as promessas de Musk, pois os cronogramas da Tesla foram frequentemente sujeitos a atrasos e revisões no passado. A revelação do Cybercab e as recentes revelações da Tesla sugerem um otimismo renovado, embora o calendário previsto para "o próximo ano" possa potencialmente estender-se até finais de 2025, o que significa mais de um ano.

Para quem não está familiarizado com as ofertas da Tesla, poderá questionar-se sobre o significado da condução totalmente autónoma (FSD). Vídeos nas redes sociais mostram Teslas em todo o mundo a navegar de forma autónoma, a mudar de faixa, a ultrapassar veículos e a funcionar sem as mãos do condutor no volante.

Então, o que distingue o FSD da Tesla?

Em estados como a Califórnia e o Texas, e noutros locais a nível mundial, os Teslas podem ativar a condução autónoma, mas é necessária a supervisão contínua do condutor. O condutor tem de estar preparado para assumir o controlo, intervindo a cada poucos segundos para garantir a atenção às condições da estrada.

Elon Musk pretende eliminar este requisito até 2025 com o FSD não supervisionado. Uma vez ativado, o condutor pode deixar de ter controlo direto, sem necessidade de tocar no volante, uma vez que o automóvel navega autonomamente sem intervenção.

Musk enfatizou que nem todos os estados dos EUA ou regiões globais beneficiarão do FSD não supervisionado. Por conseguinte, os proprietários de Teslas fora destes estados terão de esperar mais tempo para que tais capacidades sejam potencialmente legisladas e aprovadas.

