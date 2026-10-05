Elon Musk admite que os robotáxis da Tesla têm dificuldade em ver animais à noite

A Tesla alargou o horário dos seus robotáxis em Austin, mas continua a enfrentar um desafio: detetar pequenos animais na escuridão. Elon Musk reconheceu a dificuldade e deu um exemplo concreto, gatinhos cinzentos sobre asfalto cinzento.

O serviço Robotaxi da Tesla passou a aceitar viagens até às 23 horas em Austin, no estado norte-americano do Texas. O anúncio foi feito na rede social X e levou Elon Musk a explicar o que está a condicionar o funcionamento durante mais horas da noite.

Segundo o responsável, a empresa está a trabalhar para evitar atropelamentos de animais de companhia que sejam difíceis de identificar em condições de pouca luz.

O exemplo dos gatinhos ilustra o problema. Quando o animal e a estrada têm cores semelhantes, o sistema dispõe de menos contraste para distinguir o que está à sua frente.

Uma hora adicional, mas ainda abaixo do horário inicial

Segundo informações, quando o serviço arrancou em Austin, em junho de 2025, era possível pedir viagens até à meia-noite. No final de agosto de 2026, o horário foi reduzido para as 22 horas.

A extensão agora anunciada recupera uma hora de funcionamento, embora continue aquém do horário de estreia. A Tesla ainda não apresentou uma data para disponibilizar viagens depois das 23 horas.

Robotaxi operating hours moved from 10pm to 11pm.



The main thing we’re trying to solve is making sure that we don’t run over pets when they’re hard to see at night. Literally trying to avoid grey kittens on grey tarmac in the dark. https://t.co/y4HSVILLqd — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2026

A aposta nas câmaras volta a levantar questões

A Tesla recorre a câmaras para interpretar o ambiente em redor dos seus robotáxis. A dificuldade reconhecida por Musk coloca novamente em discussão esta opção, sobretudo em situações de pouca luz e baixo contraste.

A Waymo, concorrente da Tesla, combina câmaras com radar e LiDAR. Este último utiliza impulsos laser para medir distâncias, acrescentando informação que não depende da iluminação ambiente da mesma forma que uma imagem captada por uma câmara. Isso não significa, contudo, que elimine todos os riscos de atropelamento.

Nas declarações, Musk não anunciou alterações aos sensores dos veículos. Para já, detetar pequenos animais na escuridão continua a ser um dos desafios que a Tesla procura resolver para prolongar o serviço noturno.