Elétricos ou híbridos? A Toyota reinventou um motor que funciona a -253 ºC e não emite CO₂

Durante anos, a Toyota dedicou inúmeras horas a testar motores de combustão alimentados por hidrogénio líquido, uma tecnologia limpa, embora com claras desvantagens face aos combustíveis convencionais. Agora, a marca encontrou um novo sistema que irá testar de forma aprofundada.

Toyota continua a apostar no hidrogénio

Há já vários anos que a Toyota apresenta ao mundo diversos protótipos com uma tecnologia na qual, entre os grandes fabricantes, só ela apostou verdadeiramente em grande escala.

Para além das células de combustível a hidrogénio, vimos vários concept cars a utilizar hidrogénio líquido em motores de combustão, queimando hidrogénio de uma forma não muito diferente daquela que conhecemos dos motores a gasolina tradicionais.

É o caso dos Toyota GR Yaris H2 Concept e GR Yaris Rally2 H2 Concept, apresentados em anos anteriores. Em ambos os casos, no contexto dos ralis, onde tanto pela tradição como pelos hábitos do público, o som continua a ser uma parte fundamental do espetáculo e da experiência da competição.

A Toyota também apresentou vários protótipos no universo das corridas de resistência, com uma categoria de automóveis movidos a hidrogénio cada vez mais próxima de competir em Le Mans.

A nova ideia da Toyota para o motor a hidrogénio

Nos últimos meses, o gigante japonês tem vindo a desenvolver um sistema que já tinha revelado há alguns meses, no final da temporada de 2025 do campeonato Super Taikyu.

Até agora, dependia de uma bomba instalada no seu GR Corolla, de onde também provém parte do conjunto aerodinâmico que veremos, ainda que à distância na Europa, no Toyota GRMN Corolla previsto para 2027.

Essa bomba enviava hidrogénio líquido a partir de um depósito pressurizado através de um complexo sistema concebido para evitar perdas por evaporação.

Agora, a Toyota foi mais longe. Em vez de utilizar um motor elétrico convencional para acionar esta bomba, passará a utilizar um supercondutor. Este supercondutor funcionará à mesma temperatura a que se encontra o hidrogénio líquido, cerca de 253 graus negativos.

Trata-se de um sistema que acrescenta várias vantagens e melhorias tecnológicas ao conjunto.

Capacidade aumenta para 300 litros

Desde logo, em vez de o motor elétrico ser colocado sobre o depósito de hidrogénio, o supercondutor passa a ficar instalado no interior do próprio depósito, o que liberta espaço e permitiu desenvolver um reservatório de maior capacidade.

Segundo os dados oficiais, a capacidade passa de 220 litros para 300 litros, o que representa uma melhoria na ordem dos 30%. Além disso, o próprio redesenho permite posicionar o depósito mais abaixo, ajudando a baixar o centro de gravidade do GR Corolla.

Outra vantagem é a redução da evaporação provocada pelo aquecimento gerado pelo motor elétrico utilizado até agora.

Toyota aposta novamente na caixa automática

O GR Corolla a hidrogénio apresentado até agora utilizava uma caixa manual de seis velocidades associada ao motor G16E-GTS, o conhecido motor tricilíndrico que equipa tanto este modelo como o GR Yaris comercializado na Europa.

Agora passará a utilizar a caixa automática DAT, sob o argumento de que oferece melhor desempenho em circuito. Este sistema será estreado nas 24 Horas de Fuji, que decorrem nos dias 6 e 7 de junho.

O grande desafio do hidrogénio mantém-se

Ainda assim, o maior problema do hidrogénio continua a ser uma questão física: a sua eficiência energética. Ou seja, a quantidade de energia obtida por cada gota de combustível continua a ser significativamente inferior à proporcionada pela mesma quantidade de gasolina.

Este é, na realidade, o grande desafio de uma tecnologia que, apesar de não gerar emissões de CO₂, continua a emitir partículas de óxidos de azoto (NOx).