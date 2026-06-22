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Elétrico não cumpria a autonomia anunciada, e fabricante teve de devolver o dinheiro

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gonçalo says:
    22 de Junho de 2026 às 10:57

    Não faz sentido nenhum, sendo assim também vou reclamar que o meu carro a combustão não faz as medias anunciadas pelo fabricante

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      22 de Junho de 2026 às 11:19

      Quer dizer, fazer faz, tu e eu é que não conseguimos encontrar as condições ideais para as fazer.
      Outra coisa é os VE terem mais condicionantes a real autonomia do que os a combustão, eu por exemplo que sou uma pessoa bastante calma a conduzir por norma faço médias muito boas, mas nunca iguais aos dos testes do fabricantes.

      Responder
  2. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    22 de Junho de 2026 às 11:15

    Naõ liguem a números de fabricantes nem de testes de fanátiocos de electricidade que andam a pisar ovos e a descer e depois dizem que são consumos de limites de velocidades legais.

    Façam 20kwh/100km para não ficarem desiludidos. Para carros de maiores dimensões façam 25kwh/100km. De inverno aumentem 20%.
    Este é o consumo real no mundo real de grande parte dos VEs em pessoas que não são viciadas em “eficiência” e que apenas conduzem normalmente.

    Responder

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