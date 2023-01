Eletricidade: Afinal vale mesmo a pena a tarifa bi-horária?

Quem tem contratado um serviço de eletricidade sabe que tem associada uma tarifa. Essa pode ser simples, bi-horária e até tri-horária. Segundo a ERSE que na opção tri-horária, o preço mais elevado verifica-se no período de ponta e o mais reduzido durante o período de vazio. Já no ciclo de contagem bi-horária, o preço mais elevado verifica-se no período fora-vazio e o mais reduzido durante o período de vazio. Na opção simples não existe diferenciação do preço de energia durante o dia.

Mas será que a tarifa bi-horária compensa mesmo?

Tarifa Bi-horária só compensa se for "seguida à risca"

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), um consumidor de energia elétrica em BTN (potências contratadas inferiores ou iguais a 41,4 kVA) pode optar entre 3 ciclos de contagem: Tri-horário – 3 períodos durante o dia (ponta, cheias e vazio), Bi-horário – 2 períodos durante o dia (fora-vazio e vazio) e Simples – 1 único período durante o dia.

Segundo a Deco Proteste, "A tarifa bi-horária tem boas intenções, mas a sua rigidez torna-a potencialmente incompatível com o estilo de vida de muitas famílias". A maior organização de defesa do consumidor portuguesa refere que a tarifa bi-horária só compensa com grande disciplina e nesse sentido pede aos consumidores que olhem para a fatura da energia.

Se concentra os consumos no início da manhã e no fim do dia, e mantém idêntico esquema ao fim de semana, a bi-horária pode não oferecer vantagem. O mesmo sucede, se trabalhar segundo um regime híbrido, que lhe permita ir à empresa apenas em alguns dias da semana, permanecendo em casa nos restantes

Para tentar perceber se a tarifa bi-horária o está a compensar, a Deco sugere que faça o seguinte: "Se o seu contador proporcionar duas leituras, junte os gastos em vazio com os registados fora de vazio. Fazendo três leituras, adicione os valores em ponta e cheio, para obter o fora de vazio, e some-lhe os referentes ao vazio"

Se o contador for antigo, anote manualmente "o valor que marca no início da manhã e no final do dia, antes de se deitar, e subtraia o primeiro ao segundo"

