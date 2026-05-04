Ecrãs “waterfall” estão a chegar aos veículos! Saiba o que são
Os ecrãs "waterfall" estão a chegar ao setor automóvel e prometem transformar o interior dos veículos com um visual mais futurista e imersivo.
Ecrã "waterfall" - um painel que se curva nas extremidades
Um ecrã "waterfall" (ou ecrã "cascata") é um painel que se curva nas extremidades, prolongando-se para além da superfície frontal tradicional, criando o efeito visual de que o ecrã “desliza” pelas laterais, tal como uma cascata.
Nos automóveis, esta tecnologia pode surgir em:
- Painéis de instrumentos digitais
- Sistemas de infotainment
- Consolas centrais
- Ecrãs que se estendem pelas portas ou tablier
Marcas como Mercedes-Benz, BMW, Citroen, entre outras e fabricantes chineses estão a apostar fortemente em interiores digitais para diferenciar os seus modelos elétricos e premium.
Os ecrãs "waterfall" nos carros representam a evolução dos dashboards digitais, focando-se numa combinação de tecnologia, estética e experiência do utilizador. Embora ainda sejam mais comuns em modelos topo de gama, poderão tornar-se mais frequentes à medida que os custos diminuam.
parvoíces
os Bugatti estão cheios de ecrãs, so que não.
tanta porcaria so distrai, gosto bem mais de um ecrã inserido na consola para o essencial do que o resto das porcarias
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