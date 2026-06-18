eBikes: Bosch aposta pela primeira vez num motor para bicicletas elétricas na roda traseira

As eBikes são um dos segmentos de mobilidade que mais cresce na Europa e a Bosch tem sido uma das principais responsáveis pela evolução tecnológica destas bicicletas elétricas. Agora, a empresa alemã prepara-se para quebrar uma tradição de mais de uma década ao lançar o seu primeiro motor integrado na roda traseira.

eBikes trazem inovação

Durante mais de uma década, a Bosch construiu a sua posição dominante no mercado europeu das bicicletas elétricas ao apostar que os motores centrais, onde a potência é transmitida através da corrente e dos pedais, eram a escolha mais inteligente tanto para utilizadores urbanos como para praticantes de BTT.

Os motores de cubo, que fazem girar a roda diretamente a partir do interior do eixo traseiro, eram uma opção deixada para outros fabricantes. Hoje, essa posição mudou.

Hub Line: motor de cubo minimalista e leve para passeios estilosos na cidade.

O novo Hub Line da empresa é o seu primeiro motor de cubo, integrando-se na plataforma Smart System juntamente com uma nova bateria ultrafina.

O sistema é instalado no cubo da roda traseira e mede aproximadamente 10 cm de diâmetro, pesando 2,3 kg. Debita 45 Nm de binário e analisa em tempo real a cadência e o esforço do ciclista para ajustar a assistência de forma suave.

Acima dos 25 km/h, desacopla-se completamente, permitindo que a bicicleta role como uma bicicleta convencional, sem resistência adicional do motor.

O resultado é uma bicicleta com uma silhueta mais limpa do que a proporcionada por uma configuração com motor central, sem uma unidade volumosa junto aos pedais e sem elementos visuais que criem desordem nessa zona.

App eBike Flow ainda mais integrada

O Hub Line integra-se no Smart System da Bosch, o que significa que os utilizadores têm acesso à aplicação eBike Flow, atualizações remotas, navegação e proteção contra roubo desde o primeiro momento.

Também é compatível com o eShift, o sistema eletrónico de mudanças da Bosch, permitindo que a bicicleta faça as trocas de velocidades automaticamente ou devolva esse controlo ao ciclista.

Nova bateria PowerTube 360

O motor funciona em conjunto com a PowerTube 360, a bateria mais fina alguma vez desenvolvida pela Bosch, com apenas 6,8 cm de diâmetro e 2,1 kg de peso.

A sua capacidade de 360 Wh é modesta, permitindo percorrer mais de 80 km em modo Eco. Para viagens mais longas, está disponível opcionalmente o extensor de autonomia PowerMore 250.

O conjunto é complementado por um novo LED Controller, 65% mais pequeno do que o modelo anterior e equipado com uma porta USB-C capaz de fornecer até 10 W para carregar dispositivos durante a viagem.

Com as novas funcionalidades relacionadas com o Hub Line, estamos a inaugurar uma nova era para as bicicletas elétricas urbanas. São não só leves, ágeis e entusiasmantes, com uma linguagem de design clara e moderna, como também revolucionam a experiência de condução na cidade.

Afirmou Claus Fleischer, CEO da Bosch eBike Systems.