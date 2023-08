A bicicleta elétrica é hoje uma opção viável para muitas pessoas que têm que fazer deslocações das mais curtas até algumas mais longas, seja para ir para o trabalho, para dar um passeio ou fazer umas compras. A ebike AVAKA R3 é um modelo com design simples, tipo bicicleta de montanha, e que está disponível em promoção por cerca de 720 €.

A AVAKA R3 é uma ebike com um design mais clássico de uma típica bicicleta de montanha, com todo o sistema de bateria e motor integrados no quadro, de forma discreta.

Esta bicicleta de 350W permite alcançar uma velocidade máxima limitada de 25km/h e tem autonomia para até 70km, sendo que a bateria demora 4 a 6 horas a carregar na totalidade.

Tem travões de disco mecânico, sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano e ainda tem suspensão à frente. Para acompanhar dados como velocidade instantânea, nível de bateria, horas, distância percorrida, entre outras, existe um ecrã a cores ao centro do guiador.

A bicicleta AVAKA R3 é ainda resistente a água e poeiras, com certificado IP65. Tem rodas de 27,5" e suporta peso até 120kg, subindo inclinações com o motor de até 25º. A bicicleta pesa 35kg.

A Ebike AVAKA R3 está disponível por apenas 719,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto Get10%Off. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

