É o fim! FREENOW abandona Portugal já em abril

A partir das 23:59, hora de Lisboa, do dia 3 de abril de 2023, a FREE NOW irá encerrar em Portugal. Segundo a informação, esta foi uma decisão difícil de tomar por parte da empresa que está extremamente grata por todos os passageiros e motoristas que fizeram parte do serviço.

Free Now operava no mercado de TVDE em Portugal

A Free Now era uma das três empresas que operam no mercado de TVDE em Portugal. A empresa informou hoje que vai deixar de ter operação em Portugal.

Questionada sobre as razões da sua saída, fonte oficial da empresa a nível europeu explicou ao PÚBLICO que "ao longo dos anos, a Free Now operou e cresceu de forma bem-sucedida em Portugal". "Contudo", acrescentou, "uma trajetória de crescimento fraca, forte concorrência e a falta de um negócio central de serviço de táxis levou à decisão de encerrar as atividades no mercado". "Isto tem por base a decisão estratégia clara de o negócio se focar na rentabilidade, assim como o impacto da pandemia, da guerra na Ucrânia e da forte concorrência contínua", concluiu.

Indicando que o serviço em Portugal termina dentro de um mês, a Free Now indicou na resposta escrita enviada à Lusa que "está neste momento a cessar todas as colaborações em vigor". "Todos os funcionários que trabalhavam neste mercado serão afetados. Iremos conversar individualmente para delinear como serão afetados e será oferecida uma indemnização a cada pessoa que esteja de saída", explicou a empresa, sem especificar. "Será oferecida uma indemnização a cada pessoa afetada com base na sua localização geográfica e permanência. A Free Now oferece indemnizações que, em muitos casos, vão além dos requisitos legais", adiantou a empresa.

Sediada na Alemanha e com um universo de 1850 funcionários, a Free Now surgiu após a fusão das aplicações de transporte Kapten (antiga Chauffeur Prive) e MyTaxi.

Em novembro de 2019, também a Cabify anunciou que ia deixar de operar no mercado português.​