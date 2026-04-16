É o fim do anúncio das Operações STOP nas redes sociais (e não só)
O Governo prepara um reforço significativo da fiscalização rodoviária em Portugal, com um pacote de medidas que promete mudar, e muito, a forma como conduzimos no dia a dia. Entre as novidades, destacam-se mais radares e o fim dos avisos prévios sobre operações STOP.
Uma das principais apostas passa pelo aumento do número de radares em circulação, incluindo:
- Radares fixos em novos locais
- Radares móveis em maior número
- Sistemas de velocidade média em mais troços
O objetivo é reduzir o excesso de velocidade, que continua a ser uma das principais causas de acidentes graves nas estradas portuguesas.
Operações STOP deixam de ser anunciadas
Até agora, era comum ver avisos sobre operações STOP, seja nos canais de informação ou nas redes sociais. Isso vai acabar. As autoridades passam a realizar operações de fiscalização sem qualquer aviso prévio, tornando-as totalmente imprevisíveis. Luís Neves, ministro da Administração Interna, defende uma fiscalização “mais visível, eficaz e intransigente”.
Outra das prioridades passa por travar a prescrição dos processos de contraordenação, através do alargamento dos prazos legais até ao máximo permitido por lei.
Relativamente à Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o ministro admitiu o atraso na sua concretização, referindo que o documento já se encontra em fase de processo legislativo, prevendo-se a sua aprovação para breve.
“O objetivo é reduzir o excesso de velocidade, que continua a ser uma das principais causas de acidentes graves nas estradas portuguesas.”
mas também é de longe a mais fiscalizada. Atrevo-me a dizer que parte das outras CO, como álcool, falta de carta de condução/seguro/IPO provem exatamente de quando mandam parar o veiculo por excesso de velocidade.
Ainda assim, concordo que aumentem a fiscalização, porem, de forma correta e não eficaz. Isto porque é certo que todos ja percebemos que os radares são colocados em zonas onde o limite de velocidade não faz sentido, não representa perigo que justifique a presença do radar. Alias, muitos radares são colocados em locais que nem são sensíveis/pontos negros. Ou seja, é apenas para gerar receita.
Coloquem radares em sítios movimentados, a horas que os sítios são efetivamente movimentados. Sítios onde o excesso de velocidade realmente apresenta perigo.
É apenas a minha opinião.
Continuem só a olhar para a velocidade, enquanto não perceberem que existe uma diferença entre causa directa e correlação, os resultados não mudam.
+1
Acho bem, é uma idiotice a polícia avisar operações stop e radares. É que não são apenas condutores que evitam a passagem, essa informação também pode ser usada por criminosos. Há imensas situações em que há operações STOP e são detidas pessoas procuradas, ou há armas e drogas, etc. Quem não deve, não teme.