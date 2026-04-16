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É o fim do anúncio das Operações STOP nas redes sociais (e não só)

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. PoPeY says:
    16 de Abril de 2026 às 09:29

    “O objetivo é reduzir o excesso de velocidade, que continua a ser uma das principais causas de acidentes graves nas estradas portuguesas.”

    mas também é de longe a mais fiscalizada. Atrevo-me a dizer que parte das outras CO, como álcool, falta de carta de condução/seguro/IPO provem exatamente de quando mandam parar o veiculo por excesso de velocidade.

    Ainda assim, concordo que aumentem a fiscalização, porem, de forma correta e não eficaz. Isto porque é certo que todos ja percebemos que os radares são colocados em zonas onde o limite de velocidade não faz sentido, não representa perigo que justifique a presença do radar. Alias, muitos radares são colocados em locais que nem são sensíveis/pontos negros. Ou seja, é apenas para gerar receita.

    Coloquem radares em sítios movimentados, a horas que os sítios são efetivamente movimentados. Sítios onde o excesso de velocidade realmente apresenta perigo.

    É apenas a minha opinião.

    Responder
  2. Manel says:
    16 de Abril de 2026 às 09:37

    Continuem só a olhar para a velocidade, enquanto não perceberem que existe uma diferença entre causa directa e correlação, os resultados não mudam.

    Responder
  3. KidsGraça says:
    16 de Abril de 2026 às 09:42

    +1

    Responder
  4. David Guerreiro says:
    16 de Abril de 2026 às 10:10

    Acho bem, é uma idiotice a polícia avisar operações stop e radares. É que não são apenas condutores que evitam a passagem, essa informação também pode ser usada por criminosos. Há imensas situações em que há operações STOP e são detidas pessoas procuradas, ou há armas e drogas, etc. Quem não deve, não teme.

    Responder

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