DS F3VER Concept: assim poderá ser o próximo DS Nº3 elétrico

A DS Automobiles apresentou o DS F3VER Concept, um protótipo que antecipa a futura linguagem de design da marca francesa. Com um visual arrojado, dimensões compactas e uma forte aposta na personalização, este concept car explora novas possibilidades para a mobilidade elétrica do futuro.

O modelo foi concebido como um laboratório de design à escala real, combinando elegância, tecnologia e versatilidade para responder às necessidades do dia a dia.

DS F3VER Concept aposta num design diferenciador

O DS F3VER Concept destaca-se pelas linhas esculturais, pela dianteira expressiva e pela assinatura luminosa traseira. A marca procurou criar uma identidade visual própria, inspirada em áreas como a arquitetura, a aeronáutica e a tecnologia digital.

Com 4,19 metros de comprimento, 1,84 metros de largura e 1,46 metros de altura, o protótipo apresenta proporções compactas, mas pretende oferecer uma presença marcante na estrada.

A personalização assume também um papel central. Entre as soluções apresentadas está a pintura Cosmic Blue, uma tonalidade especial que varia entre o azul intenso e o violeta consoante a incidência da luz.

A carroçaria de dois tons, o elemento decorativo personalizável no tejadilho e a iluminação traseira com animações dinâmicas são outros dos elementos que permitem explorar diferentes configurações estéticas.

Espaço interior e versatilidade no dia a dia

Apesar das dimensões compactas, a DS Automobiles procurou garantir um habitáculo espaçoso e confortável. O concept car conta com uma distância entre eixos de 2,70 metros, uma característica que contribui para maximizar o espaço disponível para os ocupantes.

A bagageira oferece 400 litros de capacidade, um valor que reforça a vertente prática do protótipo e a sua aptidão para diferentes utilizações, desde as deslocações urbanas às viagens de fim de semana.

A marca destaca ainda a intenção de combinar conforto, autonomia elétrica competitiva e facilidade de utilização quotidiana. No entanto, não foram divulgados valores concretos relativos à capacidade da bateria, à potência ou à autonomia.

Design Intelligence: mais simplicidade e eficiência

O DS F3VER Concept introduz uma abordagem de design denominada Design Intelligence, que procura alcançar uma estética diferenciadora através da simplificação dos componentes e das soluções construtivas.

Esta filosofia traduz-se numa redução do número de peças, em arquiteturas mais leves e numa otimização da aerodinâmica. A integração dos elementos de iluminação dianteiros, os para-choques de peça única e a eliminação de alguns revestimentos plásticos exteriores são exemplos dessa abordagem.

A DS Automobiles recorre também a ferramentas digitais avançadas e a soluções de inteligência artificial para acelerar a exploração de ideias durante o processo de conceção. Segundo a marca, estas tecnologias servem para apoiar a criatividade dos designers, permitindo-lhes analisar mais propostas e dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento.