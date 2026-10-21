Drones elétricos a 777 km/h podem ajudar a travar ameaças na guerra

Um campo de futebol percorrido em cerca de meio segundo. É esta a escala da velocidade anunciada para o Apex Recordhunter, um drone elétrico experimental da alemã Quantum Systems. Mas a corrida aos recordes tem outro objetivo no horizonte: desenvolver tecnologia que poderá ajudar futuros drones a intercetar ameaças aéreas.

Já aqui mostrámos como os drones elétricos estão a ultrapassar os limites da velocidade, com o Blackbird a atingir os 730 km/h. Nesse artigo, referimos também o Apex Recordhunter, da Quantum Systems, que tinha chegado aos 699 km/h. Agora, este último terá alcançado um novo recorde.

Drone elétrico chega aos 777 km/h

Segundo a Quantum Systems, o Apex Recordhunter atingiu 777 km/h numa tentativa de recorde, superando os 699 km/h anunciados num ensaio em junho. Contudo, o resultado ainda não foi oficialmente homologado: falta o percurso no sentido contrário, necessário para compensar a influência do vento.

O projeto nasceu na equipa experimental N3XT, na Alemanha, e foi desenvolvido ao longo de aproximadamente um ano. Funciona como uma plataforma para explorar os limites do voo elétrico, com possíveis aplicações em futuros sistemas de alta velocidade.

Como pode esta tecnologia ajudar na guerra?

A ligação está nos drones intercetores. A Quantum Systems pretende aproveitar as aprendizagens do Apex para desenvolver sistemas capazes de responder a ameaças mais rápidas, incluindo os drones russos Geran com propulsão a jato, aos quais atribui velocidades entre 500 e 600 km/h.

O Apex é um demonstrador tecnológico, sem função de combate, e a empresa afirma que não partilha equipamento com os seus sistemas de combate. O contributo está no conhecimento adquirido sobre propulsão, gestão de energia e voo a alta velocidade.

A velocidade é apenas parte do desafio

Num cenário de interceção, conseguir aproximar-se rapidamente de uma ameaça pode fazer a diferença. É precisamente essa vantagem que torna os avanços do projeto relevantes para os futuros intercetores da empresa.

Ainda assim, um pico de velocidade deixa perguntas em aberto. Quanto tempo consegue o aparelho manter esse desempenho? Que alcance permite a bateria? Como se comportará um sistema operacional?

Por agora, os 777 km/h são uma indicação promissora. Transformar essa capacidade numa ferramenta eficaz de defesa aérea será a próxima prova.